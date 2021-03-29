bilibili首掛破發　原來早有先例！│企業熱評

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-29 13:37

近期繼百度（9888）破發後，再有另一隻中概股首掛失利。bilibili（9626）今日首掛破發，一度較招股價808元低近7%，最新報787.5元，低招股價2.5%。不計手續費，每手蝕410元。

公司上市價808元，曾一度低見753元，跌近6.8%，而上周五其美股（美：BILI）收報97.08美元，換算後約為753.884港元，較港股仍折讓4.6%左右。

美股上市首日亦破發

早在3年前，bilibili在2018年3月28日美國上市，上市當日，公司同樣低開破發，一度跌逾15%，其後跌幅收窄，當日收報11.24元，跌2.3%。股價一直浮浮沉沉，上市2個月後才開始上升。不過，此後2年股價一直向上動力不大。直至去年第3季業績勝預期及來港第二上市後，公司股價節節上升，由約48美元水平，一直升近3個月至最高見157.66美元，升幅達2.3倍。

早前已統計出，一眾第二上市的股份上市首日難有好表現，一來公司本身在美股股價的限制之下，股價難有太大升幅，二來bilibili股價率先炒高，如今其美股更較港股折讓，股價受壓實屬正常。【詳情請看：百度一度破發 解構第二上市贏錢秘笈│巨子股評】

另外，bilibili美股股價走勢向淡，技術上形成頭肩頂後並完成後抽回落，轉勢訊號明確，按量度跌幅計算，恐跌至72.3美元水平，投資者宜先採觀望態度，如欲博反彈，則要好好控制注碼及眼明手快，並嚴守止蝕位。

bilibili董事會主席兼首席執行官陳睿回應B站破發指，「資本市場大形勢比較差，應該算是黑天鵝事件。相信未來公司會證明價值，今天有一種Yesterday Once More的感覺，我們在美股上市時也破發了，但我那時候說過一句話，未來十年沒有人會記得B站股價破發這件事。

有「B站」之稱的中國影片平台嗶哩嗶哩（Bilibili）捧紅了不少人。（網上圖片）

目標未來用戶量翻1倍

去年第4季度，公司每月活用戶達到2億人，按年增長55%。陳睿指，視頻化已經成為巨大的浪潮，未來幾年是增量的市場，bilibili內容+社區的模式將成為差異和壁壘，用戶量翻一倍的目標，即每月活躍用戶提升至4億人。

根據艾瑞諮詢報告，bilibili移動端的移動端月活用戶於2019年至2020年間增長49%，為2020年中國前十大視頻移動端應用中移動端月活用戶增長幅度最高。過去3年，公司收入呈高速增長，去年收增77%至120億元，不過卻仍處虧損階段。