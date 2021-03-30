美團發布2021黑珍珠榜單　上榜餐廳線上流量增103%

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-30 19:37

美團（3690）在揚州發布「2021黑珍珠餐廳指南」，從783家入圍餐廳中，遴選出296家鑽級餐廳，上榜餐廳覆蓋全國39類菜系，其中三鑽餐廳13家、二鑽餐廳65家、一鑽餐廳218家，覆蓋國內北京、上海、揚州、香港、澳門、台北等22城以及海外曼谷、新加坡與東京3城。

揚州市人民政府與美團並簽署了戰略合作協議，雙方通過打造新型智能城市，共襄揚州「好地方」建設，提升「世界美食之都」全球影響力。揚州市市長張寶娟出席活動，揚州市市委副書記、統戰部部長孔令俊現場致辭，副市長丁一、方桂林，市政府秘書長尤在晶參加活動。

新上榜餐廳線上流量漲幅達103%

美團高級副總裁張川表示，隨著國家富強、消費升級，中國精緻餐飲加速發展；此外，移動互聯網發展讓手機檢索信息、上網「種草拔草」成為新的消費習慣，黑珍珠順應了形勢的發展而產生。

《中國精緻餐飲行業報告2021》顯示，截至2020年底，中國符合精緻餐飲標準的門店數量超過6000家，相較於2017年增長72%。此外，美團數據顯示，2020黑珍珠新上榜餐廳線上流量漲幅為103%，部分餐廳上榜後線下客流量增長高達50%。 2020年中國大陸地區沒有一家黑珍珠餐廳因疫情原因關停。