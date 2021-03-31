華為拿下第三方支付牌照　目標打造另一ApplePay？│企業熱評

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-31 22:17

華為進軍支付領域並拿下第三方支付牌照，是繼小米之後，華為成為第2家拿下第三方支付牌照的手機廠商。華為手機憑藉中國用戶群廣大而佔據優勢，令其支付業務想像空間巨大，有望猶如美國蘋果公司一樣打造成另一Apple Pay之產物。

華為在3月29日全資入主深圳市訊聯智付，其持股100%，拿下第三方支付牌照，訊聯智付成為華為全資控股的子公司。據央行公告，訊聯智付擁有互聯網支付、移動電話支付業務資質，支付牌照有效期至2024年7月。

支付領域光譜廣闊

雖然騰訊（0700）、阿里（9988）在支付領域中獨大，但不少公司正準備搶奪這塊大餅，正式進入至百家爭嗚之景況。

目前有第三方支付牌照的科企包括京東、百度、新浪、美團、網易、蘇寧、唯品會、拼多多、字節跳動、快手、携程等等，它們均已間接透過收購方式獲得牌照。目前，就連外國企業也不甘後人，年初Paypal（美：PYPL）收購國付寶100％股權，國付寶成為國內首家外國全資控股的支付機構，PayPal或將利用自身和國付寶在跨境支付的優勢繼續發展跨境支付，將中國的商業生態系統與PayPal的全球網絡布局聯繫起來。

然而，要這些公司合作幾乎是不可能的，因各公司有各自平台，大家均是各自為戰，不讓他人得利。不過，華為與其他科企不同，以手機作為主導，與其他平台公司處於不同的賽道上，令其他科企可能會與華為合作，從而有機會打破騰訊、阿里獨大的僵局。

Huawei Pay 是付款方式，可以在支援這項功能的華為裝置上使用。只要將銀行卡或八達通加入華為錢包，便可享受一拍即付的消費體驗。（資料來源：華為官網）

監管層樂見龍頭做大 又願百花齊放

從監管層面來講，騰訊、阿里的支付系統兩家獨大，或有機會觸及反壟斷法。《反壟斷法》第三章「濫用市場支配地位」之中提到，如一個經營者在相關市場的市場份額達到二分之一的；兩個經營者在相關市場的市場份額合計達到三分之二的；三個經營者在相關市場的市場份額合計達到四分之三的，便可以推定經營者具有市場支配地位。同時，又要求平台內經營者在競爭性平台間進行「二選一」，或者限定交易相對人與其進行獨家交易的其他行為，便有機會觸及反壟斷法。

至於華為的進場正好打破如此局面，以手機作為導入點，吸引用戶轉用其電子錢包或其他公司的電子錢包。這亦吻合中央的管治思維。《反壟斷法》用意不是要捏死企業，而是促進整個行業健康成長。大型企業坐享資源優勢，細小企業的生存空間便會收窄，中央樂見的是隨着市場規則，形成龍頭企業，龍頭企業持續做大，當局亦易於管理，而市場同時又能容納不同企業，達致百花齊放的景象。

華為轉軚撐支付 其發展空間巨大

在國內外企業不斷開發及挖掘市場，華為也不得不加快腳步，令此前多次宣稱不會去申請支付牌照的華為管理層，轉變立場，開發新支付領域。

手機應用程式的發展將支付系統發揮得淋漓盡致，網購、銀行轉帳、支付保險費、交通等無一不可透過智能電話支付。移動支付快速發展，央行數據顯示，2020年銀行處理移動支付業務1,232.2億筆，金額432.2萬億元，按年分別增長21.5%和24.5%；非銀行支付機構處理網絡支付業務8,273億筆，金額294.6萬億元，按年分別增長14.9%和17.9%。

中國支付清算協會發布的《2020年移動支付用戶問卷調查報告》顯示，中國使用移動支付的頻率逐漸增長，按年提升4.4個百分點，其中，分別有92.7%、91.0%和74.9%的用戶使用了微信支付、支付寶和銀聯雲閃付。國信證券研報則指出，兩大巨頭微信支付及支付寶的合計市佔率已連續4年超過90%。

華為指，當使用提款卡或信用卡付款時，Huawei Pay 不會保留可以追蹤到個人身份的交易資訊。（資料來源：華為官網）

華為軟硬配套齊全

目前在第三方行動支付領域，微信和支付寶具有絕對優勢，但華為在中國國內多達2億手機用戶基礎，華為智能手機預裝華為錢包App，未來華為在移動支付領域的市場很有想像空間。據Canalys數據顯示，華為2020年在中國智能手機出貨量為1.2億台，較上年出貨量下降13%，但自2018年至今一直蟬聯出貨量冠軍。

另外，華為公布的最新數據顯示，華為全新開發的自研生態系統旗下的應用市場AppGallery已經獲得12萬個帶有HMS Core的應用，在全球範圍內擁有230萬註冊開發者，月活躍用戶（MAU）數量突破5.3億。

去年10月，常務董事、華為消費者業務CEO余承東宣布HUAWEI Mate 40系列手機按照人民銀行數字貨幣研究所的統一標準，支持「數字人民幣硬件錢包」功能。數字人民幣試點地區白名單用戶可以使用這一功能。他並指，華為錢包為用戶提供生活支付服務和卡證票券管理，其中支付服務合作的銀行已超過130家，支持1,600萬台帶有銀聯閃付logo的POS終端。而在12月時，更參與蘇州試點活動。

華為經已為支付上做好軟硬配套工作，龐大的用戶群亦為華為造成優勢。正如美國蘋果公司（美：AAPL）的Apple Pay一樣，以蘋果手機或電子裝置作為支付的途徑，同時又接受其他信用卡連接其手機之上，在用戶使用電話進行支付時，從中收取佣金。相信華為日後發展方向也是如此。

超新星冒起 值得拭目以待

目前騰訊、阿里擁絕對壟斷龍頭地位，但與其說其他新玩家難以擠進去，倒不如想想，如今大熱的Paypal、Square、Stripe等支付公司當初是如何突破Visa、Mastercard的重圍，成為支付行業的超新星，甚至是，年青的拼多多才成立6年，其活躍用戶已超阿里巴巴，可見企業的創造力總是超乎所想的。華為坐擁2億用戶，底氣十足，未來支付業務也可拭目以待。