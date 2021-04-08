調查：港千萬富翁51.5萬人創新高　靠呢種投資工具讓流動資產增值

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-04-08 12:54

花旗銀行公布「香港千萬富翁調查報告2020」結果，以2020年11月至2021年1月數據推算，全港擁有千萬港元或以上淨資產的「千萬富翁」達51.5萬人，佔全港相關年齡人口28.7%，即每約12個相關年齡香港人就有一位千萬富翁，創歷年新高。若計算2020年千萬富翁的淨資產值，中位數為1,550萬元，較上次調查（「2019／2020年報告」）所述的1,700萬元稍降。

在新型冠狀病毒疫情的環境下，2020年底本港千萬富翁人口較上次調查增加1.1萬人或逾2%，創下自發表相關報告以來歷年新高。花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，千萬富翁人口增加，或與疫情下政府採取行動救經濟、穩定金融，令股、債、外匯在去年為投資者帶來增值有關。

股票為透滲率最高的投資工具。（資料圖片）

大部分千萬富翁均持股票外幣

疫情下，25%千萬富翁表示其流動資產比2019年底有增加，升幅中位數為100萬元。當中65%表示其流動資產增加的主要來源為投資回報；被問及涉獵何種金融產品而獲利，股票為滲透率最高的投資工具，有95%，其次為基金（30%）、外幣（14%）、債券（12%）及黃金（5%）。

資產組合方面，調查報告數據顯示大部分千萬富翁均持有股票及外幣（包括人民幣）、其次是基金、債劵、貴金屬、期權期貨等產品。當中股票、外幣及人民幣繼續為滲透率最高的三大投資工具。千萬富翁的淨資產總值主要分布於物業（71%）、現金及存款（15%）、股票（7%）、基金及債券（5%）以及其他投資產品（3%）。

調查亦顯示，千萬富翁對今年經濟展望及部署普遍持樂觀態度，除物業以外，投資組合包括現金存款（54%）、股票（27%）、基金（11%）、債券（5%）及其他投資產品（3%）。

15%受訪的千萬富豪看好未來12個月樓市表現。（資料圖片）

睇好樓市的千萬富翁比率升

樓市方面，看好未來12個月樓市的千萬富翁人數較之前顯著上升，由7%升至15%，看淡樓市的受訪者佔比跌30個百分點至49%。8%的受訪者表示有興趣於本港置業，亦分別有14%及27%的受訪者表示有興趣於內地或海外置業。

10%千萬富翁表示接受調查當時為置業好時機，相比2020年上半年的調查結果減少3個百分點；38%認為當時並非置業好時機，跌8個百分點；52%對樓市抱觀望態度，增11個百分點。另外，表示有興趣出售現有物業的千萬富翁人數比2020年上半年稍升，但在考慮出售價位方面會較之前「企硬」。

港島東區千萬富翁人口密度最高

今次調查顯示，男性千萬富翁比女性為多，比例分別為54%及46%；男性平均年齡60歲，女性為61歲。近六成千萬富翁為非在職人士；在職人士約佔四成，其中行政人員及專業人士/輔助專業人員各佔12%，以及擁有自己營運業務或是自僱人士佔11%。男性千萬富翁主要為擁有自己營運業務或是自僱人士，佔34%；女性千萬富翁主要為專業人士，佔36%。

18區當中以港島東區的千萬富翁人口密度最高。千萬富翁的子女到海外留學的年齡一般為16歲。