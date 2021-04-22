消費券｜Tap&Go用戶獲數碼消費券卡　可自由選用轉數快等方式支付

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-04-22 13:59

政府早前公布四間儲值支付工具營辦商協助推行消費券計劃，包括Tap & Go拍住賞。香港電訊今公布拍住賞支援消費券詳情。選用拍住賞收取消費券的市民，會獲發數碼消費券卡，在拍住賞手機app會有獨立頁面，用券時可自由選用MasterCard、銀聯、轉數快方式支付。市民若選用拍住賞，可享HKT優惠，具體有待公布。

小商戶可貼出拍住賞商戶二維碼，或以拍住賞商戶app展示拍住賞手機二維碼，就可收取顧客款項。（盧翊銘攝）

擬容許消費券帳戶增值一次

消費券金額將預設「存放」在MasterCard方式，但客戶可自由轉移金額到銀聯方式使用。

香港電訊金融服務業主管梁海儀表示，拍住賞適用的本地消費點超過十萬個，接受MasterCard、銀聯、轉數快收款的商戶可用，支援Apple Pay及Google Pay，客戶使用消費券後亦可翻查實時交易紀錄，目前個人帳戶有超過270萬個，當中年齡15至45的佔75%。

若客戶希望購買的商品或服務超出消費券金額，如何處理餘額支付？梁海儀透露，正和政府商討解決，料是一個「top-up」方案，即計劃容許客戶以其本身擁有的拍住賞帳戶，為消費券帳戶增值，只能增值一次。

商戶方面，香港電訊表示，為配合計劃，會推出一系列中小企方案及優惠，支持它們把握360億元消費券計劃的機遇。小商戶可貼出拍住賞商戶二維碼，或以拍住賞商戶app展示拍住賞手機二維碼，就可收取顧客款項。在消費券計劃期內，香港電訊將豁免拍住賞二維碼交易費及安裝費用。

若中小企希望同時接收所有消費券的儲值支付工具，香港電訊亦提供「智能POS」機，支援16種支付平台。在消費券計劃期內，香港電訊將豁免租機費，商戶使用智能POS機收取拍住賞消費，亦獲豁免拍住賞二維碼交易費及轉數快交易費。商戶使用該機收取信用卡消費例如：MasterCard、銀聯、Visa，香港電訊新商戶會獲提供低至1.5%的交易費優惠。