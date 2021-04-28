新債王出口提美股估值高　議息將至防大市震盪│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-04-28 21:12

美股屢屢創新高，「新債王」岡拉克出聲表示，美股估值非常偏高，又指美國通脹上升並非短暫。事實上，美股不論歷史及預測市盈率，以及其指數均處歷史高位。適逢於當地時間周二及三（27及28日）兩日是美國聯儲局議息，雖市場預料聯儲局並不會有大行動，但市場關注聯儲局對通脹、經濟及股市言論，議息結果將於明晨2時公布。投資者宜留意市場反應。

有「新債王」之稱的DoubleLine行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）接受媒體訪問時稱表示，相比亞洲和歐洲股市下，目前幾乎所有技術指標均顯示，美國股市現時估值非常偏高。 岡拉克表示，非常關注聯儲局對通脹所持的堅定信念，且認為美國通脹上升並非只是暫時現象。

美股估值真的非常高

從圖一可見，據彭博數據，美國標普500指數的歷史市盈率達31.7倍水平，創逾十年新高，歐洲德股和法股更是高見43.6倍及57.1倍。相較之下，港股和A股市盈率極為偏低，港股只有14.7倍，上證和滬深300指數分別為16.9倍和18.4倍。

然而，受新冠疫情及企業盈利低基數的因素影響，過去的盈利未能較佳地反映股市狀況。如果以市場預計今年的盈利再作估算，或是更佳的做法。故此，參考圖二，美國標普500指數的預測市盈率達23.5倍，德、法股市預測市盈率分別為16.2倍及18.4倍。至於港股和A股，港股預測市盈率僅13倍，上證和滬深300指數預測市盈率亦分別只有12.5倍和14.2倍。中港股市長期與外國市場處於低水狀態。

預測市盈率先於股市見頂非好徵兆

如將預測市盈率結合標普500指數走勢，標普500指數預測市盈率一度升至27倍水平，即創近1999年科技股泡沫爆破前夕。如以1999年期間作參考，當時股市預測市盈率一路飆升，途中經歷2次明顯回調後便見頂回落，隨後2年反覆下跌。

目前標普500指數預測市盈率抽高至歷史高位後回落，而股市未見明顯回調，這才需要提防。常言股市是經濟晴雨表，股市往往先行於經濟，現時連預測股市的指標已達歷史最高水平，即使指數短期可高位整固，但未來一季，甚至未來一、兩年恐未必能風平浪靜。

標普500指數預測市盈率抽高至歷史高位後回落，而股市未見明顯回調，這才需要提防。（資料來源：彭博）

拜登擬再推1.8萬億美元刺激經濟

繼2萬億基建項目投資後，拜登擬再提出1.8萬億美元的教育、兒童保育和帶薪休假一籃子計劃。同時，拜登又計劃對富人（年收入超過100萬美元）徵收的資本利得税最高税率為39.6%，並料在未來15年藉以對沖1.8萬億美元的開支。

岡拉克亦提到，美國總統拜登計劃調高資本增值稅，若該措施得以落實，預計將會帶來負面影響。同時，亦相信美國企業稅率或會升至25%水平。

適逢當地時間周二及周三兩日是美國聯儲局議息，雖市場預料聯儲局並不會有大行動，但市場關注聯儲局對通脹、經濟及股市言論。議息結果將於香港時間明晨2時公布。