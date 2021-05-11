內地賣樓回報低　九倉吳天海：資金回籠時將增加在港投資

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-05-11 12:35

疫情下樓價未見跌勢。九龍倉（0004) 主席兼常務董事吳天海認為，若果利率持續低企，經濟復甦，疫情穩定，相信本港樓市健康。

港島山頂道豪宅77/79 PEAK ROAD接連錄得成交。他出席股東會後表示，豪宅市場仍有需求，但不會因為年初銷情好就「飄飄然」，始終供求量不多，雖然年初錄得連串成交，但依家都「靜落嚟」，「唔會因為年初買得好，就覺得1年賣到20間，兩年就40間，唔會咁。」

冀政府考慮推空置稅目的

對於政府有意重推空置稅，他認為應先考慮推行稅項的目的，若希望增加稅收，這會是有其可行性；若是要協助市民置業，不應只針對豪宅，要對症下藥。另外，他表示正研究中環3號海濱地皮。

考慮投資更多於香港

近年內地推出多項樓市限購措施，吳天海早前在業績記者會上提到，香港樓市有「可為」，甚至較內地好。他表示，由於內地推出限價令，售樓難度比以前低，「個單位值100萬元，政府限價90萬玩，所以好快賣晒。」因此回報下降。

他稱，隨着手上的貨源逐漸減少，內地的收益會下降，隨着資金回籠，會考慮增加再講投資，包括投地。

被問到九倉會否與會德豐地產進行重組，他沒有正面回應，僅稱「重組嘅嘢唔評論。」