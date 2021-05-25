夥港鐵設智能櫃自取點　嘉里物流無懼競爭：市場好大空間

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-05-25 19:28

港鐵（0066）與嘉里物流聯網（0636）宣布，將各自透過旗下品牌MTR Shops及嘉里電子商務，合作推出O2O（線上及線下）新零售服務，雙方將會在8個港鐵站（包括：香港、九龍、粉嶺、火炭、將軍澳等）設立「Kerry Express@MTR Shops」自取點。這些自取點分為「互動店」及「自提櫃」兩種形式，將於明日起啟用，在港鐵開放時間內營運，並計劃在今年內增至13個自取點，最終目標是覆蓋全部港鐵站。

嘉里物流聯網綜合物流副總裁劉健培透露該項目是自去年開始策劃，之後順豐才開始了收購公司股權之交易，並非是新股東入主後所作的新策略。他強調未來電商會是公司重中之重的業務，有助推動業績增長，「不怕競爭，相信市場有好大空間，我們可與其他對手作互補。」

他稱公司的智能櫃有偵測器，可確保櫃內不會有違禁品，亦避免客人取貨後，再在櫃內擺放物品，可保障客人和職員的安全。現時公司首階段會根據客戶需求，再推出相應服務，考慮到市場上有更多即日送遞、2至3小時內送達快遞服務，公司將會視乎市場需要，再集中投放資源和配套來推出極速送服務。

京東物流將於本周五掛牌，被問及有否認購，劉健培（圖右）笑道這是私人問題，不便回答。（鄺月婷攝）

港鐵：商戶續租意欲好轉

港鐵商務總監楊美珍認為，疫情改變市民的生活模式，他們的叫外賣和網購需求大增，相信這個新消費模式將會日漸普及，透過與嘉里合作，可讓乘客在搭乘港鐵時順便取貨，使他們在網購時更加方便。

她又指隨着第二季疫情更為穩定，市民的購物意欲和商戶續租意欲都有好轉，但今年市道仍有挑戰，港鐵將會按照個別租戶的情況，再決定是否給予租金減免。