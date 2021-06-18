煤氣：內地天然氣年供氣量300億立方米　較多智慧能源發展機遇

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-06-18 18:13

不少國家都著手發展智慧能源，惟香港地方細小，發展空間成疑。中華煤氣（0003）常務董事陳永堅認為香港是有700多萬人口的城市，欠缺工業生產，能源用量不多，煤氣在香港一年天然氣供氣量為8億立方米，但內地一年天然氣供氣量則有300億立方米，因此內地的智慧能源發展機遇「多好多」。

他說內地有不少大型工廠、物流倉庫等是單層建築，可以利用在這些建築物的屋頂安裝太陽能板產電，再用電池儲電，做到呼應作用。未來煤氣公司將在內地利用大數據分析每個區域的工廠、商業樓宇和家庭的用電情況，再根據不同季節的用電量，以及天氣情況作適當調配，這將可達至智慧能源，此為公司未來在內地的發展方向。

陳永堅表示不少市民和企業都會在屋企安裝太陽能發電板，而煤氣更在打鼓嶺設有沼氣淨化發電項目，故香港仍有空間發展智慧能源。（鄺月婷攝）

在新能源發展和研發方面，陳永堅透露過去7至8年，公司的研發工作聚焦在生物質（Biomass）能源，例如是使用農廢品發電、用工業生產殘渣產生的新能源來取代交通燃料等，公司會繼續推動相關項目的研發工作。另外，公司有與江蘇省泰州市政府簽約，協助管理工業園區內的能源，又為園區尋找合作夥伴。

對於與國家電投的合作，陳永堅稱煤氣和國家電投在許多領域都有合作空間，例如在青海光伏發電項目中，煤氣負責提供儲能方案，現在公司正研發效率較高、壽命較長的儲電電池。