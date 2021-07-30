蔡金強：監管有預兆 投資者應每兩三年調整方向 | 巨子直播

蔡金強先生受邀參與巨子ICON「2021投資決勝下半場」節目訪問，分享A股市場投資心得。 下文為精彩內容節選，想了解更多關於後續中概股上市前景及樓價的精彩分享？即刻去片睇足本重溫喇！。



投資需順勢而為 科技及工業製造仍有機

今年教育股全線直插，滴滴上市叫停，赴美上市互聯網巨頭又因反壟斷政策逐個被審查，真是一波未平一波又起，「監管」、「政策風險」成為今年投資必須留意的一點。了解政策方向，知道遊戲邊界才能避免被殺個措手不及。

蔡金強先生接受訪談時直言，在美國投資「FAANG」可能已經可以，但同樣方法論不適宜內地市場。在內地，涉及聲色犬馬，影響社會穩定或者出生率等民生的行業企業首當其衝。韓國是前車之鑒，當地樓價飆升，學生補習壓力大，出生率全球倒數第一，經濟動力不足。香港多年來享受地產升幅，已經固化形成既得利益群體，而內地的互聯網公司都顯現這類趨勢。不難看出，針對平台巨頭的一系列審查操作中，有著「打破固化」的意思。

他再談政策風險，直言要分別是哪類政策。在線教育類政策明確，應能避則避。而「ATM」（阿里、騰訊、美團）這類科技龍頭企業不可以說無價值，對社會仍有正面促進作用。但是否能靠投資它們「發達」，則要打個問號。蔡先生提醒，作為投資者，無論是否認同政策，投資要跟大環境相契合，適時調整。

今年核心主要是反壟斷，同埋調整風向，向科技及工業製造方向努力，將來與美國競爭。 奧陸資本創始人及投資總監 蔡金強

白馬股已「改朝換代」 碳中和發展可期

月初央行「降准」令市場措手不及，對通脹擔憂更熱。 蔡金強先生則表示，此次降准是為了今年下半年同明年上半年的市場提供資金，預先鋪排。聯繫中國第二季度GDP仍然錄有7.9%增長，再加上疫情因素影響，經濟復甦節奏不能算是表現太差。

每3年左右會調換一次白馬股及領頭股票，自己要識得跳轉，否則不是市場的問題而是投資者自己的問題。 奧陸資本創始人及投資總監 蔡金強

從大環境看，美股指數雖有調整但不斷創新高，中國創業板也創了新高。蔡金強先生表示，長遠來說，中國需要同美國競爭，內部經濟要循環，定會努力發展科技、工業以及消費，碳中和概念股（新能源、電動車等）正當時。如大家所見，寧德時代已經取代茅台成為A股股王。