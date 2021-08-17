騰訊業績前瞻｜伍禮賢料上季以non-IFRS準則按年多賺15%

「股王」騰訊﹙0700﹚將於明日﹙18日﹚公布第二季業績。根據騰訊今年首季的業績表現，三個主要業務的收入，包括增值服務、網絡廣告，以及金融科技及企業服務都按年增長 。惟網絡廣告在行業競爭趨於激烈下，收入按季下跌11.5%。專家預料集團第二季總收入為1,380億（人民幣‧下同），期內按非國際會計準則利潤（non-IFRS）按年增加12%至15%，

光大新鴻基證券策略師伍禮賢預料，騰訊期內遊戲收入將維持在首季約435億元， 按年則增長13% 。雖然內地有意縮減未成年人士的遊戲時間，惟以騰訊第二季重點遊戲項目的流入收入來看，收入料錄得增長。



網絡廣告方面，經歷今年首季按季下跌後，他預期第二季相關收入將回升至約230億元。由於去年較低基數效應，此部分預期錄得按年增長24%。而金融科技及企業服務收入他預期將錄得按年增長37%至約410億元。

籲投資者450元以下可撈

伍禮賢預測騰訊第二季總收入為1,380億元人民幣，按年增長20%，而投資支出增長則導致利潤增長較收入增長為低。預期騰訊季內non-IFRS利潤按年增加12%至15%。

他亦建議投資者可於420至450元區間逢低吸納，一年目標價520元。他指出近季騰訊業績增長出現放緩，一方面由於去年較高基數收入，另一方面在競爭增強、投資支出加大所致；惟經歷顯著股價調整後，目前仍具較高的中長線投資價值。