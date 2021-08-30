美團業績｜王興：監管是個好事情　美團就是一起變好

美團（3690）董事長王興出席投資者會議指，對於近期的監管措施，美團認為雖然最近確實有更多監管措施出台，但對未來發展仍然樂觀，又指長遠而言當前的監管是好事情，強調短期盈利不是美團的目標，而是追求長遠價值。

王興指，「美團」的名字，「美」是要美好、更好，而「團」即是要在一起，「美團」的意思是一起變得更好。

與阿里巴巴（9988）張勇一樣，美團王興不單認為監管是為了長遠發展，而且強調監管是全球趨勢，並非只是中國。王興強調，監管之下持續改善令平台發展更好，相信美團可以創造更大的社會價值，製造更多就業機會。

為騎手提供更好的工作保障

對於外賣騎手權益方面，美團指對監管文件高度重視，並會嚴讀細節，詳細落實監管部門要求，進一步改善外賣騎手的關係和權益，為他們提供工傷保險，提供更好的工作保障；又明確職業的發展道路，改善工作條件。未來美團會舉行座談會，聽取外賣騎手的意見。

被問到有關數據安全監管，對營銷廣告方面有什麼影響。王興坦言，有關監管會對營銷廣告業務可能有一些影響，公司再進行評估。他又指，公司會跟進相關監管政策，而美團對於用戶隱私非常重視，有嚴格標準，會進一步理解最新監管邏輯和監管者的擔憂。

利用技術提升外賣騎手的安全

美團指，公司會繼續利用技術，把技術給合提高配送效率，讓外賣騎手更方便工作。又強調人工智能的重要性，公司內部有研發團隊，過去幾年努力開發技術，未來會推出無人配送車、無人機等，提高外賣騎手的安全性。