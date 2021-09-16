MOOV x MIRROR Mask Pop-Up登陸朗豪坊　有口罩賣仲有機見真人！

撰文：溫多娜
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紅爆全港的男子天團MIRROR，只有產品由他們代言，自然成為城中熱話，粉絲更不惜腰間錢，務求將相關產品囊括其中。早前MOOV聯乘MIRROR於《MIRROR "ONE & ALL" LIVE 2021》演唱會推出特別版口罩—MIRROR Mask，當時火速售罄，一盒難求。其後不少粉絲更留意到MIRROR十二子於不同活動場合，及社交媒體發布的照片或影片均配戴各自專屬顏色的MIRROR Mask。如此種種反映出MIRROR聲勢及吸金力何其驚人。

若上次無法購買口罩的鏡粉，別擔心，因為機會仍在。MOOV x MIRROR Mask Pop-Up Store即日起登陸旺角朗豪坊。MOOV為響應MIRROR粉絲號召，強勢回歸，MIRROR更會不定期現身到場探班，予人驚喜。現場除可以購買MIRROR Mask及《MOOV 90天無損音樂服務 ─ MIRROR特別版》禮品卡外，更設有MIRROR成員獨立人形裝置，以及巨型MIRROR Mask口罩盒裝置供鏡粉們打卡拍照留念，

與此同時將夥指MaskOn向東華三院捐出1,000套MIRROR Mask慈善口罩包，派發予低收入家庭學生，希望將愛心送暖到社區。

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