MIRROR炎明熹下周六較量歌藝　大馬Astro網上音樂會促成皇牌對決

馬來西亞娛樂集團Astro今年成立25周年，下周六（25日）舉行線上演唱會慶祝，據其網站日前的發布會指，會邀請國際性的藝人參與，其中香港歌手包括ViuTV男子組合MIRROR、無綫《聲夢傳奇》三料冠軍炎明熹（Gigi）以及多次在「TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮」中得獎的陳展鵬。

MIRROR與炎明熹下周六為Astro25周年演出。

Gigi新歌《真話的清高》將於下周一（20日）派台，是《聲夢》學員中最早有個人單曲的一位，預計屆時將會演唱新歌。而MIRROR近年在香港氣勢最強，姜濤、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）等在暑假一周一歌，團歌反而要數到去6月的《BOSS》，較難估計演出項目。至於陳展鵬就在2013至2017年TVB與Astro合辦的「TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮」中都有得獎，其中2016年與胡定欣合唱的《城寨英雄》片尾曲《從未知道你最好》奪得「最喜愛TVB劇集歌曲」，今年陳展鵬有兩首新歌《零歲》及《真愛配方》。

MIRROR 6月團歌的《BOSS》。（MV截圖）

炎明熹是《聲夢》首位有個人歌的學員。（資料圖片）

該次演唱會在當地時間25日晚上9點開始，其他外國嘉賓都大有來頭，包括韓星金鍾國、男國TXT、格林美獎美國男歌手Jason Mraz等。

「勁歌金榜」第9位：陳展鵬《真愛配方》（網上圖片）

同場加映：炎明熹為首支個人單曲拍攝MV 以多個黑白造型登場勁唯美

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