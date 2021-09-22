聯儲局明晨公布收水？　專家稱機會不高　另指恒大事件致連鎖反應

美國聯儲局將於明晨（23日，周四）公布的議息會議結果，相信一眾市場人士皆引頸以待。事緣主席鮑威爾在上月舉行的Jackson Hole全球央行會議上透露，在今年宣布縮減買債屬適合。其言論引發市場人士關注，畢竟2013年5月聯儲局公布會收水，即促使債息抽高﹑環球股市大幅調整。

適逢近期環球股市已因中國恒大（3333）債務危機，以及其他負面消息，出現較明顯調整，外界自然更關注若當局此刻宣布正式收水計劃，會否重演8年前的市況大調整。

不過綜合財資界及市場人士意見，認為聯儲局在今輪議息會議公布削減買債時間表機會不大，並預料當局會在11月的議息會議才會宣布；又提醒投資者本周尚有英倫銀行等主要央行議息會議，相關議息會議或會左右美匯去向。



聯儲局每月買債1200億美元

目前聯儲局每月向市場買入1,200億美元債券，當中800億美元為國債，400億美元為按接揭抵押債券（MBS）。聯儲局透過向市場買入債券，以壓低債券孳息率。可是自從環球經濟逐步重啟，已觸發多項商品價格上揚，包括美國等多個國家或地區通脹壓力明顯升溫。美國在本月中公布，當地8月通脹按年升幅為5.3%，扣除食品及能源的核心消費物價指數按年升4%。前者符預期，後者則較預期低。

可是反映工業出產的PPI卻按年急升8.3%，為2010年11月以來最大升幅；核心PPI升幅為6.3%，為2014年8月以來最大升幅。

縱使鮑威爾指出，當地通脹壓力只屬暫時性，惟從8月份的PPI數據反映出，美國消費物價後續上升壓力不可輕視。更重要全球供應鏈目前仍受疫情困擾，包括晶片等主要零部件出現短缺，理想汽車（2015）及豐田等多間車廠先後宣布因此要減產。加上運費價格高企，歐美市場即將迎來感恩節及聖誕節等傳統消費旺季，短期內供﹑需雙方面難達至平衡狀態下，未來各地通脹走勢要繼續留意。

恒大事件引發近期環球市場波動，美股更在周一大跌逾600點。（資料圖片）

十年期債息曾高見1.77厘

通脹高企問題，已引致不少市場人士認為包括聯儲局等各大央行，應停止現行量化寬鬆措施，觸發國債孳息率持續攀升，美國10年期國債孳息率更在年內高見1.776厘。就算近期債息處於1.3至1.4厘之間，仍較一年前的不足0.7厘大幅上揚。

按美國最新失業率走勢，及通脹水平而言，美國聯儲局要削減買債計劃應屬可預期之內。既然鮑威爾亦已預告會在年內宣布相關行動，目前市場實有必要將焦點落入何時宣布削減買債計劃，以及如何執行。

三位專家皆預料11月才公布削買債計劃

上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，聯儲局在明晨公布議息結果時，宣布削減買債行動機會不大，反而在11月的議息會議時宣布機會較大，計劃會在明年初執行。縱使目前聯儲局正面臨通脹壓力，可是削減買債計劃延遲2個月執行，亦不會太大影響。

他又指出投資者屆時亦可留意公布對息口走勢的點陣圖。原來較多聯儲局委員預期2023年才開始加息，由於當地就業情況不太差，所以要留意會否有較多委員傾向提早加息；亦要留意當局就通脹走勢如何作出解讀。

恒生投資服務首席市場策略員溫灼培亦認為，聯儲局會在11月公布削減買債計劃的機會較低，一方面美國疫情仍嚴重，上周每日平均確診數目達15萬宗，加上受到颶風吹襲，當地經濟亦受到衝擊，以及周四會公布由Markit編製的採購經理指數（PMI），所以在現階段聯儲局宣布削減買債計劃時間表機會較低。

目前外界普遍認為，恒大事件屬可控，不會引發中國式雷曼危機。（資料圖片）

獨立外匯商品分析師盧楚仁則指出，或許聯儲局會在今次議息會議宣布削減買債計劃時間表，可是近期恒大事年已引發連鎖反應，美股亦在周一下挫，相信目前聯儲局對於是否宣布有關行動陷入兩難，因此不排除當局會押後至11月時才公布有關計劃。他又指出市場人士原來預期整個削減買債計劃須時約半年，可是在近期市況左右下，就算當局公布要削減買債計劃時間表，相信節奏會放慢，最終涉及更長時間。

在談及聯儲局會何時加息時，他指出當局面臨CPI及PPI壓力下，或會在明年底加息，惟或許屆時待消化相關消息後才考慮加息。

盧楚仁預料，美匯會回落至92後再上揚。（資料圖片）

美匯或呈先低後高走勢

至於在今次議息會議後，美匯走勢如何？溫灼培指出目前美匯單受到議息會議影響，反而受到近期環球股市動蘯左右。

他亦指出當日挪威央行會公布議息結果。由於該國央行早於今年6月時宣布，在未來12個月加息4次，加上當地疫苗接種率達70%，經濟已解封；若在今次議息會議宣布加息，或會引起市場人士揣測歐洲央行會否調整現行寬鬆貨幣政策，可是市場人士若認為通脹屬短暫性，歐元難會大幅反彈。

盧楚仁則指出，若美國聯儲局予外界就退市步伐變得嘆慢板，美匯指數會先回落至92，之後打底再上，畢竟目前市場人士預期聯儲局將會加息。不過英倫銀行會在周四公布議息結果，建議投資者可留意。

此外他較看好新西蘭元，因當地央行未來加息機會較高。