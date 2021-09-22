譚仔國際來了！　周四起招股　每手入場費4212元｜新股IPO

本地連鎖米線食肆譚仔國際（2217），明日起開始招股，招股期至下周二（28日）。該公司將發行3.355億股，當中10%作公開發售，招股價介乎3.33至4.17元，每手1,000股，入場費約4,212元。

公司指出，扣除相關開支並假設發售價為每股3.75元，及未行使超額配售權，淨集資額為11.77億元。其中57.4%集資取得的資金，將用於擴大香港﹑內地﹑新加坡﹑日本及澳洲餐廳網絡，另用9.4%資金用於擴充本港中央廚房，並於內地﹑新加坡及澳洲設立新的中央廚房，餘下資金將用於國際品牌建設及新市場進入推廣﹑一般企業用途及營運資金等。

譚仔國際將於下月6月公布定價及配發結果，在7日掛牌。

公司截至今年3月底，收益為17.95億元。截目前在本港﹑內地及新加坡合共擁有156間分店，計劃從2021至2024年財政年度，分別在香港﹑內地﹑新加坡﹑日本及澳洲，分別增加38間﹑71間﹑24間﹑25間及15間新餐廳。