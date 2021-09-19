譚仔有望中秋後招股　考慮認購前　必睇招股價獨到分析｜聶振邦

港人期待已久的譚仔國際，自4月15日向港交所遞交主板上市申請後，最終上週有進展消息，於9月13日 (上周一) 通過上市聆訊，市傳中秋假期後展開招股，集資金額約10億港元，國泰君安為獨家保薦人。

國泰君安最近兩年僅作8隻IPO的保薦人，其中6隻為獨家保薦人，上市首日最出色表現的是金融街物業 (1502)，較上市價高28.53%收市，另有3股於上市價收市，以及3股較上市價高介乎0.52%至3.75%，還有雋思集團 (1412) 破發，較上市價低6.78%，可見保薦股份普遍在上市首日表現欠佳。

國泰君安最近兩年僅作8隻IPO的保薦人，其中6隻為獨家保薦人。（資料圖片）

保薦人往績多見後上

若計及上市首半年，有三股表現較理想，就是金融街物業、中關村科技租賃 (1601) 和友誼時光 (6820)，高位較上市價高出94.57%、75.66%和96.71%；另有三股捷隆控股 (1425)、中國天保集團 (1427) 和中國通才教育 (2175) 則分別高25.00%、22.80%和29.00%。至於表現最欠的佳源服務 (1153) 和雋思集團，前者最多高出11.40%，後者更在上市首半年都「潛水」，最好情況亦較上市價低1.69%。

因此總體來說，不宜對譚仔上市首半年股價表現有太大期望。值得留意上述8股除了兩隻集資金額少於2億元，餘下6隻介乎約5.48億至6.8億元。

譚仔的招股文件顯示，最大股東日本「丸龜製麵」的母企東利多控股持有10億股，暗示公眾持股量不少於3.33億股。（資料圖片）

招股規模預超三億股

觀乎國泰君安最近兩年僅為集資金額低於7億元的股份籌辦上市，而譚仔的集資金額市傳卻達10億元，故此上述8股的參考數據，未必能為譚仔上市首期股價表現帶來啟示性。參考表現較理想的三股 — 金融街物業、中關村科技租賃和友誼時光的招股規模分別約9,000萬、3.33億和3.30億股。

至於譚仔的招股文件顯示最大股東日本「丸龜製麵」的母企東利多控股持有10億股，暗示公眾持股量不少於3.33億股，扣除現有非最大股東持有約502萬股，得出招股規模不少於3.28億股，可望與上述的中關村科技租賃和友誼時光的招股規模相若。

經營「譚仔雲南米線」﹙「譚仔」﹚及「譚仔三哥米線」﹙「三哥」﹚的譚仔國際已向港交所遞交上市申請。（勞敏儀攝）

招股價及市盈率分析

不過即或與上述兩股的股價走勢相若，留意上市首日收市價僅與上市價相同，並於上市首月均跌破上市價，及後差不多上市接近半年才見發力上揚，因此招股此股的投資者或應有持股約半年的心理準備。

另外，若上述譚仔的招股規模預測正確，相對集資金額約10億元，招股價便於3元水平，意味著此股於上市時市值約40億元。譚仔截至2021年3月底錄得年內溢利 (未計入上市開支) 約2.88億元，市盈率約14倍。若以上市開支約1億元計算，市盈率則增至約22倍。

按9月17日收市價計算，本地上市餐飲企業可參考大快活集團（0052）、大家樂集團（0341） 和太興集團（6811），市盈率為14.25、22.68和11.26倍，若上述譚仔市盈率真的約22倍，則反映招股價定位不吸引。

至於在未計及上市開支前，2020/21財政年度之每股盈利為0.2878元，若以上市開支約1億元計算，每股盈利降至0.1878元，假設招股價為3元產生市盈率約16倍，仍是高於大快活和太興的，同樣得出招股價定位不吸引的結論。

不過譚仔的盈利增速不俗，由2018/19財年約1.98億元，至2020/21財年約2.88億元，年均複合增長率為20.65%，反映即或譚仔處於市盈率約20倍仍是在合理水平。不過考慮到近期恒指表現欠佳，有持有不少於三個月的心理準備，才認購譚仔為佳。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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