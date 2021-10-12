內房｜花樣年兩獨董辭任　包括廖長江妻　獨董人數未合規

正停牌的花樣年控股（1777）再有兩名董事辭任，包括建制派「班長」廖長江之妻王沛詩。

辭任非執董 包括廖長江妻

花樣年公布，王沛詩已辭任公司獨立非執行董事及公司審計委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。資料顯示，王沛詩是執業大律師，為建制派「班長」廖長江之妻，她於今年 6 月獲任為獨立監察警方處理投訴委員會﹙監警會﹚主席。

王沛詩亦確認彼與董事會並無意見分歧。

另外，何敏因需要投放更多精力專心追求彼之其他個人目標，亦已辭任獨立非執行董事、審計委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員，昨日﹙11日﹚起生效。

通告指，他對未被及時知會若干公司重要事項表示關注。除此之外，他已確認與董事會並無意見分歧。

獨董人數未合規

值得一提，花樣年早前已有董事辭任，其中廖騫因其他個人事務而辭任公司非執行董事，而廖建文亦為投入更多時間發展其他事業，辭任公司獨立非執行董事以及董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

花樣年於通告補充，於何先生及王女士辭任後，董事會將由七名董事，其中僅包括一名獨立非執行董事組成及概無獨立非執行董事擁有適當的專業資格或具備適當的會計或相關的財務管理專長。因此，公司未能符合上市規則第3.10條及第3.10A條的規定。董事會將盡最大努力在切實可行的情況下盡快物色合適人選填補空缺。

花樣年未能在10月4日如期支付到期美元債，涉2.06億美元債務。﹙資料圖片﹚

爆債務違約 增設債務與資產重組小組

爆債務違約、正停牌的「百強內房」花樣年﹙1777﹚，由前國家副主席曾慶紅姪女曾寶寶成立，她近日向員工發出一封「寶爺家書」，交代公司最新情況，直言公司流動性出現階段性緊張，雖然她已與公司管理層就此問題成立專項小組，但問題仍未得到及時解決，致使公司未能在10月4日如期支付到期美元債，涉2.06億美元債務。

曾寶寶於信明言「事情來了，不逃避；遇到問題，去解決。」她續稱，花樣年「絕不躺平」，管理層正積極與政府部門、境內外金融機構、合作夥伴誠懇磋商，力爭控制和消弭風險，早日走出流動性困境。

公司最新消息是，在地產投資決策小組、地產產品決策小組、地產招採決策小組等決策委員會的基礎上，增設專門的債務與資產重組小組，由公司執行董事柯卡生擔任小組組長，在董事會和公司管理層的領導下，統籌集團債務與資產重組工作，按市場化、法治化的原則，化解流動性風險。小組下設政府與合作項目執行組、金融機構執行組、執行秘書。