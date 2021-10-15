相隔廿年大埔終迎來新戲院　嘉禾大埔今日起試業　共設4個影廳

大埔區居民終於迎來近二十年區內首家戲院！橙天嘉禾（1132）旗下位處大埔超級城的「嘉禾大埔」今日（15日）下午3時起試業。成人票價於星期一、二、四、五為80元；星期六、日及公眾假期為85元；星期三（假期及假期前夕除外）則為40元。

嘉禾大埔設有4個影廳，共提供377個座位，當中配備4K投影機及嘉禾院線獨有配備之D-BOX 動感座位，屬新界東北首間D-BOX動感影院。

嘉禾院線全港設10間戲院

嘉禾院線於香港經營10間戲院，包括海運戲院、嘉禾黃埔、嘉禾大埔、嘉禾粉嶺、嘉禾啟德、嘉禾V WALK、嘉禾銀河廣場、嘉禾MegaBox、the sky (奧海城)、StagE（屯門市廣場）。

+ 2

新鴻基地產代理執行董事馮秀炎表示，「嘉禾大埔」為大埔區相隔20年後的戲院，標誌著大埔區發展的新里程碑，日後區內戲迷毋須跨區入場觀賞電影。整個戲院改造項目投資近1億元，戲院面積1.5萬平方呎。她預計戲院試業後，大埔超級城整體人流及生意可望升10%至20%。

戲院投資額近1億 佔地1.5萬呎

商場表現方面，她指出，大埔超級城2021年第三季人流達1,800萬，按年升兩成，當中以珠寶金飾行業生意升幅最為顯著，升幅按年增長五成，每呎營業額約5,000元。

對於政府新一份施政報告提及大埔區將有不少新發展，她認為，研究興建新的東鐵線科學園/白石角車站，將令新界東北人口將不斷發展，有助提升大埔超級城購物網絡。