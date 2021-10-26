內房｜彩生活旗下鄰里樂轉讓予碧服　周三復牌　母企花樣年續停牌

內房財政問題成為市場人士最關注的議題之一。花樣年（1777）及旗下的彩生活（1778）發公告，指出彩生活於9月28日與碧桂園服務（6098）訂立協議，將彩生活旗下﹑經營商業及綜合混合用途物業，以及住宅社區提供物業管理業務的鄰里樂控股，作價33億元（人民幣‧下同）。可是隨著花樣年未償還外債務，及彩生活無法向償還碧桂園服務貸款，碧桂園服務已強制執行相關條款，彩生活將鄰里樂股權無條件轉讓。

花樣年進一步指出，彩生活於9月30日與碧桂園服務訂立貸款協議，貸款金額為7億元，還款期則為10月4日，彩生活將相關貸款用作一般營運資金及償債，彩生活旗下的鄰里樂股權作為貸款抵押。若彩生活於10月4日無法償還貸款，或花樣年或彩生活拖欠外部債務達1,000萬元，碧桂園便有權要求彩生活將鄰里樂股權悉數轉讓。

由於花樣年未償還到期外部債務，彩生活未有於2021年10月4日前償還貸款，因此碧桂園服務已強制執行其於貸款協議項下權利，並要求彩生活向其他無條件轉讓鄰里樂股份。

彩生活與碧桂園服務初步計劃，為補充鄰里樂的價值，即原先協定代價33億元及7億元貸款之間差額，碧桂園服務將向彩生活支付首期23億元，並由彩生活保留，餘下3億元將於補充協議中確認日期或之前，由碧桂園服務支付。

花樣年指出會繼續停牌，彩生活則於周三（27日）復牌。