財庫局許正宇：「三箭齊發」推動本港金融科技發展

財經事務及庫務局局長許正宇於「香港金融科技周」論壇上表示，當局會「三箭齊發」以推動本港金融科技發展包括開放數據、統籌政策及提升技能。他表示本港資產管理業務所管理資產（AUM）按年上升2成。他又指出香港不僅僅是金融中心，更是有完善法律、科技等支持以發展金融科技。

許正宇指，「商業數據通」今日（3日）進入試行階段。在開放數據方面，將允許銀行提取數據，讓銀行對企業的業務表現有更準確的預測，方便作批核貸款的決定。

統籌政策方面，他表示會協調各個部門以制定更好的政策促進金融科技發展，將會設立政府金融科技項目執行統籌小組（CGFin）並由其本人親自主持，以檢視及督導金融科技發展的每個關鍵環節。

將推「在職金融從業員金融科技培訓計劃」

至於發掘及發展本港人才和訓現有專才方面，財庫局將再度推出「在職金融從業員金融科技培訓計劃」，引入海外人才。合資格的從業員，將擴闊至金融業界相關團體。

他又指，理財通開通後這數個星期以來非常成功，而跨境理財通、港股通和債券通是在與内地互聯互通上的基礎所建立，未來兩地連繫工作將面向大灣區，建立保險售後服務中心。

張磊：同行應要攜手「做大個餅」。

張磊：同行應要攜手「做大個餅」

高瓴集團（Hillhouse Group）董事長兼首席執行官張磊表示，行業之間不應只注重競爭，而是要集中在了解客戶需要，對客戶有同理心，攜手「做大個餅」。他又認為，香港未來的創新是關乎到金融科技生態系統。