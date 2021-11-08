HKTVmall母企｜香港科技探索﹕上月訂單商品總額按年升17.5%至6億

HKTVmall母公司香港科技探索（1137）公布上月銷售數據，上月訂單商品交易總額為6.03億元，分別按年及按月增加17.5%及11%。日均訂單量為4.17萬張，分別按年及按月增加17.1%及3.2%。

公司又指出上月HKTVmall每張訂單值為467元，按年升0.4%，按月增4.2%；日均訂單總商品交易額為1,940萬元，按年及按月增加17.6%及7.2%。

公司指出隨著政府於上月發放第二期消費券後，改善了本港零售市場的消費動力；上月HKTVmall每月獨立客戶數目為53萬，每月活躍使用者維持約150萬名。

公司又指出首家HKTVmall超級市場已將軍澳開業，主要為區內住宅用戶提供線上線下服務，會繼續監察及評估該店銷售及營運表現，以完善該超市未來發展方向及策略。