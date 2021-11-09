宏安系與荷蘭退休基金組合營　注入23.3億元舊樓項目

宏安集團（1222）及旗下宏安地產（1243）宣布，與荷蘭退休基金的存託機構Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool（APC）達成協議，APC將入股宏安地產旗下的附屬Giant Harmony Ltd，並與宏安地產各持股五成，該合資公司手上將持有鴨脷洲大街兩個座宅及商業項目商單位﹑黃大仙多個鳴鳳街雙號數門牌住宅及商業單位，以及黃大仙天虹之家及正鳳樓共4項物業作為種子項目。

宏安地產及APG在合資公司收購4項目的最高資本承擔為46.68億元，各出資23.34億元。

在落實今次交易前，宏安地產旗下Giant Harmony Ltd將出資30.01億元，向宏安集團收購4個項目，總面面積約25.03萬平方呎。宏安地產亦獲授選擇權，可能出售手上Giant Harmony Ltd股權或向APG購買Giant Harmony Ltd股權，作價上限為36.02億元。完成交易後，合資公司手上的項目地盤及總樓面面積分別至少為3,500平方呎，及至少3萬平方呎，宏安地產積極為合資企業採尋合適的投資機會。

宏安集團及宏安地產預期，出售4項目將虧損約310萬元。宏安地產手上餘下尚應佔住宅土地儲備總樓面面積約34.86萬平方呎，正在與若干合資企業夥件發展薄扶林道86A-86D 7幢洋房項目，及炮台山英皇道101及111號前成報大廈的地盤。宏安地產套現所得淨額，將用於資助合資企業應佔之最高資本承擔23.34億元，及償還宏安地產之銀行貸款。