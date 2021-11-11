許正宇期待來屆立法會議政新風　正為提交予新一屆立會法案作準備

隨著立法會換屆選舉提名期明天（12日）結束，財經事務及庫務局局長許正宇指出十分期待來屆立法會的議政新風，也很有信心在完善選舉制度後，將迎來一個多元務實，心繫市民福祉的立法機關。

在立法會重回正軌前，議事堂經常被一鼓陰霾籠罩，大家清楚看到議會內有一群人千方百計以拖垮議會運作、阻撓政府施政為目的。很多時候立法會未能妥善執行其立法及撥款憲制職能，亦難以聚焦討論政策，認真謀劃香港未來。今年繼中央完善了特區的選舉制度，在制度上確保「愛國者治港」，才得以「撥開雲霧見青天」，開拓了更廣闊的參政及議政空間，讓議員真誠地從國家和香港的共同利益出發，以理性務實的態度和行動與特區政府一道達致良政善治。

許正宇指出，自選舉提名期開始以來，留意到滿有抱負的各界人士都已報名參加分區直接選舉、功能團體選舉和選舉委員會選舉，當中不乏金融界翹楚。日後在施政方面，不需再擔心有人在立法會內惡意「拉布」，可以更有信心地向議會提出更多促進香港長遠利益的立法及撥款建議。財庫局團隊對香港未來的經濟及金融發展都充滿期盼，準備好以「想幹事、能幹事、幹成事」更積極有為態度，為國家及香港的未來努力打拼。

期待新一屆立法會議員提出真知灼見

雖然距離新一屆立法會議員履新尚有一段日子，財庫局已密鑼緊鼓準備著擬提交到第七屆立法會審議的法案。其中，為了進一步提升香港作為國際金融中心的地位，將有三個相關法案：因應業界諮詢，修訂《稅務條例》（第112章），提供稅務優惠，吸引更多家族辦公室來港，藉此提升香港作為資產及財富管理中心的地位。保險業方面，將修訂《保險業條例》（第41章），推行風險為本的資本制度，使香港保險方面的規管標準與國際看齊。最後，因應於今年1月完成並獲普遍支持的公眾諮詢，將修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），引入虛擬資產服務提供者發牌制度等措施，在保護投資者利益及防範洗錢和恐怖分子籌集資金風險的前提下，為虛擬資產市場在香港的進一步發展預留空間及靈活性。

許正字指出在新一屆立法會正式運作後，期待與議員就以上金融發展的議案進行具建設性的交流和討論。同時，在國家「十四五」規劃及粵港澳大灣區發展等重大機遇前，要持續不斷地為香港金融市場開拓及發掘更多增長點，期待議員就此多向政府提出真知灼見。

立法會換屆選舉的提名期將於明天結束。許正宇表示從已接獲的表格數目看來，與財庫局直接相關的界別，包括保險界、會計界、金融界及金融服務界都有多個提名，是具競爭性的選舉。如通過資格審查委員會的審查，候選人的資格將獲正式確認。他呼籲金融界同仁積極參與將在12月19日舉行的立法會選舉，了解候選人的政綱和政策倡議，踴躍投票選出有心有力建設及發展香港的新一屆立法會議員。