譚仔首份中期業績出爐　收益11.8億元　按年增43%

上市剛滿月的譚仔國際（2217）公布截至今年9月底止現財政年度中期業績，期間溢利按年跌11.8%至1.38億元，經調整溢利為1.47億，按年增107.8%。收益為11.81億元，增幅為43%，不派息。

公司指出期內收益增加與營運餐廳數量增加，及可比較餐廳收益大幅增長有關。香港市場對收益貢獻最大，收益達到11.59億元，佔整體收入98.13%；來自香港可比較餐廳收入為9.24億元，增長20%。

至於人均消費金額方面，香港市場人均消費額為59.5元，按年增加2.8%，內地市場及新加坡市場人均消費額分別為61.8元及85元。香港﹑內地及新加坡日均每座位出售碗數分別為6.8﹑6.4及2.4。而在2019及2020財年上半年，香港市場每座位日均售出碗數為7及5.8。

去財年6個月獲近9000萬元政府補貼

日均餐廳收入方面，期內香港市場日均餐應收益為4,354.6萬元，在2019及2020財年分別為4,305.2萬元及3,596.1萬元。內地及新加坡市場方面，期內日均餐廳收益分別為3,064.3萬元及1,949.4萬元。

公司又指出去年同期來自政府補貼為8,963.1萬元，現財上半年相關補貼金額為196.9萬元；期內用於上市開支為1,113.4萬元，增長167.3%。

截至今年9月底，譚仔合共有157間餐廳，其中香港餐廳數目為150間。