譚仔業績報捷市值曾破50億　英Sir﹕估值不貴　內地發展值得期待

經營本港米線連鎖餐廳譚仔及譚仔三哥的譚仔國際（2217），上周五公布上市以來首份中期業績，收入按年大增43%，經調整溢利更倍增。投資者對此份成績表相當受落，公司股價今早更創新高，市值一度突破50億元市值，較上日收市增值3.35億元，即已等同985.55萬碗「十小辣墨丸米線」。

譚仔近期股價完全跑贏大市表現，股價可否再進一步，突破4元？基金經理﹑豐盛金融資產管理黃國英明言，不可只從短線角度來分析譚仔，反而要留意公司未來在內地特別是大灣區市場發展，又認為單是與母公司﹑日本上市公司東利多股價表現相比，譚仔走勢已屬落後，短期而言股價具上升空間。



上半年收益大增43%

截至今年9月底止現財政年度中期業績，譚仔溢利按年跌11.8%至1.38億元，經調整溢利為1.47億元，按年增107.8%。收益為11.81億元，增幅為43%，不派息。

公司指出期內收益增加與營運餐廳數量增加，及可比較餐廳收益大幅增長有關。香港市場對收益貢獻最大，收益達到11.59億元，佔整體收入98.13%；來自香港可比較餐廳收入為9.24億元，增長20%。

至於人均消費金額方面，香港市場人均消費額為59.5元，按年增加2.8%，內地市場及新加坡市場人均消費額分別為61.8元及85元。香港﹑內地及新加坡日均每座位出售碗數分別為6.8﹑6.4及2.4。而在2019及2020財年上半年，香港市場每座位日均售出碗數為7及5.8。

譚仔上周五公布的中期業績理想，今早股價曾創新高。

香港餐廳日均消費額逾4.3萬元

日均餐廳收入方面，期內香港市場日均餐應收益為43,546元，在2019及2020財年分別為43,052元及35,961元。內地及新加坡市場方面，期內日均餐廳收益分別為30,643元及19,494元。

分店方面，截至今年9月底，譚仔合共有157間餐廳，其中香港餐廳數目為150間，在內地則擁有4間分店。

業績表現理想，成為今日股價上升動力，譚仔今早曾高見3.81元，較招股價3.33元高出14.4%；若與最低位2.49元相比，累計升幅達53%。看到這樣的股價表現，譚仔的股東們應可臉帶笑容，步進譚仔或三哥食碗「十小辣墨丸米線」，慶祝一番。可是譚仔股價已多番報捷，股價還有動力再往上闖？

黃國英（圖左）稱目前譚仔估值並不昂貴。（資料圖片）

英Sir稱譚仔朝正確方向發展

人稱「英Sir」的黃國英指出不會只從數日股價走勢來作分析，認為目前譚仔走勢踏上正確軌道。早前已預期公司的核心業務的本港業務，能從疫情中受惠，包括能租用較理想的舖位﹑租金較便宜，以及外賣業務發展不俗。隨著香港業務已打下基礎，可為公司拓展內地市場提供籌碼，更認為公司往內地市場發展屬高值博率。

他解釋既然譚仔在香港業務發展理想，相信日後在內地發展表現亦不會太失色，更何況譚仔的母公司東利多為日資企業，日本公司本身強於管理，包括將產品標準化能力較強，而且餐單本身亦較為簡單。

至於公司將進軍日本市場，他認為日本市場發展僅屬「bonus」（額外收獲），未來最重要仍是內地市場發展。

黃國英亦指出，目前譚仔估值非太貴，與母公司股價表現相比是較為落後，認為股價走勢在短期內仍具上升空間。