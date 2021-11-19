阿里降收入增長指引兼遭劈價　半日瀉10%　專家﹕股價破底機會微

重磅股阿里巴巴（9988）周四（18日）已公布截至今年9月底止﹑現財政年度第二季業績。不單止按非公認會計準淨利潤按年大幅倒退39%至285.24億元（人民幣），更宣布下調現財政年度收入增長指引，原來接近30%增幅降至介乎20%至23%。有關消息一出，投資者隨即掟貨。阿里ADR於周四勁跌逾11%，跌勢亦蔓延至港股， 阿里半日跌10.4%，報139.8港元，反映出投資者對今次阿里季績及下調收入增長指引，皆感到相當失望。

會否再下試﹑甚至跌穿在今年10月5日，於本港掛牌以來的最低位132港元？相信此問題已逐漸在投資者腦海中浮現。不過寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩認為，出現有關情況機會較微，又指出隨著多項負面消息的影響逐步浮現，反而有助日後定出公司實際價值。



降現財政年度收入增長指引

公司指出，基於當前宏觀經濟狀況及競爭環境等不確定性，降現財年總收入指引，年增長為20至23%。在今年5月公布上財年全年業績時，預料現財年總收入將逾9,300億元。以上財政年收入為7,172.89億元計算，當時預料現財政年收入增幅約為29.65%。

按上年度總收入7,172.89億元計算，公司預料現財年收入介乎8,607億至8,820億元。

阿里管理層在昨晚舉行的電話會議內，亦有談及下調現財年收入增長指引。對於商業業務的GMV增長放慢，分別受到宏觀經濟狀況及競爭環境影響的情況，阿里巴巴董事局主席、首席執行官張勇認為相關影響很難去量化，僅認為兩個原因都是公司應當去考慮的因素。他又指，阿里巴巴作為零售商業當中的市場領先者，故此集團的業務表現某種程度上反映了市場實際狀況。

阿里巴巴集團首席財務官武衛指，從集團對全年的總收入增長指引，的而且確可以推測到下半年的增長大約是約10%多。她又指，由於過去一季中國整體GDP及消費增長而下降至單位數，預計情況將會持續幾個季度，而阿里巴巴作為市場的領先者，GMV達到8萬億元，故此受到整體消費環境的影響亦是較同業大。

多間大行降目標價

雖然管理層於電話會議作出講解，希望讓投資者更了解公司最新情況，但是從股價表現來看，投資者似乎並未收貨，同時多間大行降目標價。其中摩根大通更大劈目標價18%至205元，另一大行瑞信亦降目標價至176元。

摩通於報告中指出，雖然早已預期阿里季績呈放緩，但是旗下過往高毛利的中國零售商業客戶（CMR）收入放緩令人意外，預料市場人士對阿里季績反應會負面。該行對阿里未來數季在內地電商增長前景持審慎態度，料內地電商的商品交易額（GMV）按年增幅僅為單位數。

瑞信指出阿里股價已消化不少負面消息，但宏觀經濟放緩﹑競爭加劇及對中小企增加補貼，而新業務仍處於投資期，相關對公司股價帶來壓力。該行亦將阿里2023年度政年EBITA下調6%至9%。

對於阿里管理層下調現財年收入增長指引，花旗指出大部份投資者早已預期阿里業績放慢，並會下調全年度收入指引，但非公認會計準則淨利潤仍較預期低8%，相信投資者會感失望。該行維持予阿里「買入」評級，目標價240美元。

黃敏碩﹕阿里雲計算業務發展穩定

從今早阿里表現，確實反映投資者對其業績感到失望，不過黃敏碩卻認為阿里跌穿132港元機會不大，認為目前仍持貨的投資者，相信已對公司負面消息已有一定預期，反而當見情況未太差時，投資者情緒反應未必會太大。他指出隨著更多負面消息的影響逐步體現，卻有助投資者釐清阿里的實際價值。

對於公司下調今年收入增長指引，黃敏碩指出是反映有關在內地執行反壟斷及二選一等安排的後果，並且指出該公司在雲計算及企業業務發展較穩定，亦有助為公司估值定位。此外他亦指出阿里與騰訊（0700）本身對不少創新企業投資，目前市場人士對新經濟行業的估值有調整，確實對兩者有一定影響。