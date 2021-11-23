理財通｜港澳地區傳2105人參與北向通　跨境匯劃資金5452萬人民幣

粵港澳大灣區「跨境理財通」開通首個月，內地傳媒引述人行深圳支行，指出截至11月19日深圳地區20家試點銀行累計開立「跨境理財通」業務相關賬戶5,079個，辦理資金跨境匯劃1.04億元（人民幣‧下同），參與的個人累計購買投資產品5,418.4萬元。

港澳地區共2,105人參與北向通，資金跨境滙劃金額5,452.4萬元，投資產品交易額3,959.1萬元；內地共2,974人參與南向通，資金跨境滙劃金額4,945.6萬元，投資產品交易額1,459.3萬元。

另外，業務區域以深圳-香港為主，深圳地區共與香港方向開立賬戶4,987個，佔開立賬戶總數的98.2%。

北向通項下，港澳個人投資者購買境內投資產品3,959.1萬元，包含理財產品2,791.8萬元、基金產品1,167.2萬元。南向通項下，內地個人投資者共購買港澳投資產品1,459.3萬元，包含存款1,395.8萬元、投資基金63.5萬元。