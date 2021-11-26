人行官員：將建立虛擬資產交易溯源和場景追蹤系統

人民銀行反洗錢監測分析中心主任苟文均在2021首屆陸家嘴國家金融安全峰會暨第十一屆中國反洗錢高峰論壇上表示，虛擬資產在滿足一些人的隱私、貨幣信任和財富增值需求的同時，其去中心化、匿名性、無國界的特點，加之跨境支付所面臨的資本管制和反洗錢合規性要求，被廣泛用於勒索、販毒、賭博、洗錢、恐怖融資、逃稅、跨境轉移資金等非法交易活動。

《澎湃新聞》報道，苟文均指出，由於虛擬資產發行無實物基礎，也使其淪為非法集資、傳銷、詐騙等非法金融活動的便利工具。隨着虛擬資產規模的擴大和參與者的增多，其與金融體系的耦合性不斷增強，滋生地下經濟活動。近些年來，國內外都有大量利用虛擬資產違法犯罪的案例，對投資者權益、經濟秩序和金融安全構成新的嚴重威脅。

「由於虛擬資產特別是虛擬貨幣對國家貨幣主權、反欺詐、反洗錢和反恐怖融資構成日益嚴重的挑戰，國際組織和各國政府都在強化虛擬資產監管。」據苟文均介紹，中國是世界上最早對虛擬貨幣進行整治的國家。從2013年開始陸續發布了一系列法律法規，從制度與執行層面否定了虛擬貨幣作為貨幣、證券在境內交易、自由兑換的合法性。

作為新生事物的虛擬資產，其創新迭代速度極快，這也給虛擬資產的風險監管與治理提出了更高的要求。在苟文均看來，應從四個方面關注虛擬資產的風險治理問題。

第一，明確虛擬資產的非金融屬性，完善新興虛擬資產的監管政策。虛擬資產的衍生、變化並不會止步於目前虛擬貨幣、NFT、元宇宙中各類物品，其與現實世界存在天然隔離，又具備一定的互通性，極易成為不法分子洗錢工具。

「我們應保持一以貫之的高度警覺，以客觀、中性、審慎的原則看待虛擬資產的演變與底層技術的發展，明確監管職責分工，提高虛擬資產透明度，探索通過監管沙盒研判虛擬資產的實質與效果，促進符合人類價值、尊重道德和負責任的技術創新與應用，引導市場放棄『無政府、無中心』的幻想，合理使用虛擬資產成果，避免泛金融化包裝與炒作。」苟文均說。

第二，加強對虛擬資產交易的監測分析，穿透識別虛擬資產交易的實質。銀行、支付機構作為法幣與虛擬資產的兑換環節，應實名認證虛擬資產交易方，提升對虛擬資產可疑交易和資金轉移渠道的識別能力，把關聯性集中的地下錢莊和虛擬平台OTC商户作為監測重點，及時報告可疑交易。

第三，加強新技術的創新應用，建立虛擬資產交易溯源和場景追蹤系統。一是廣泛佈設地址探針，應用人工智能、機器學習等技術對與探針地址直接或間接發生交易的賬户標籤化。二是建立交易場景特徵值模型，從海量交易記錄中通過聚類等技術手段識別不同交易場景。三是在地址標籤化及交易場景特徵聚類基礎上，綜合執法部門、交易平台、境外金融情報機構等共享訊息，還原虛擬賬户對應的現實主體，對現實身份、虛擬資產賬户和交易場景進行串聯，使資金監測由虛擬場景拓展至現實場景。

第四，加強與境外金融情報機構的訊息共享與合作，形成打擊利用虛擬資產犯罪的國際合力。虛擬資產本質上是全球性的，反洗錢中心將繼續深化與境外60家金融情報機構的訊息共享與協查合作，通過對虛擬資產交易的溯源和場景追蹤，復原境內外交易的全鏈條，支持執法部門追逃追贓、打擊各類犯罪活動。