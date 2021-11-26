高通脹及低回報投資環境點算好？　摩根資產管理﹕納入另類投資

高通脹﹑低回報或許已成為投資者需面對的投資環境。摩根資產管理發布《2022年長期資本市場假設》報告中，對未來10至15年風險回報作展望。今次報告針對逾200種主要資產未來10年年均回報進行預測，預料回報率將較歷史標準偏低，又預期60/40股債組合回報率為4.3%，投資者或而放眼傳統資產以外投資產品，從而謀求更高回報。

報告又發現隨著通脹升溫蠶食了固定收益資產回報，因此投資者需考慮在投資組合中，納入私募投資或另類資產，以擴大回報來源。

該行環球多資產策略師Patrik Schowitz指出，新冠肺炎疫情爆發至今已接近2年，縱使仍未結束，惟未見對經濟帶來長遠影響，又指出從數據顯示，環球經濟正迎接強勁復蘇，特別是中美經濟即將回復至疫情爆發前水平，當中與全球經濟實施量化寬鬆政策，才不引致嚴重危機。

他指出未來有幾個長遠改變，包括工業活動持續穩定改善，但未來有通脹風險﹑長線投資主題包括環境﹑社會和管治（ESG）﹑虛擬貨幣投資。另類資產及私募投資納入投資組合，以抵禦通脹升溫蠶食回定收益資產回報，股票回報較債券回報吸引。