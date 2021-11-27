美股收市｜變種病毒陰霾下道指暴挫905點　油價曾瀉逾一成

在新冠肺炎變種病毒Omircon陰霾下，環球股市急挫。美國周五（26日）半日市，曾暴瀉逾千點，跌穿35,000點，表現為今年最差；標指和納指都跌逾2%。另外，油價曾瀉逾一成，債息亦下跌。



道指開市初段已跌近800點，曾擴大至逾千點，其後跌幅收窄，收市報34,899點，跌905點或2.53%；標指收市報4,594點，跌106點或2.27%；納指跌357點，跌353點或2.23%。反映投資者恐慌情緒的VIX指數則報28.62，升54.04%

與航空和出行相關股在病毒威脅下首當其衝，聯合航空跌9.57%，美國航空跌8.79%，波音跌5.41%。市場擔心經濟活動因變種病毒減慢，銀行股亦下挫，美國銀行跌3.93%，花旗集團跌2.65%。

多間藥業股逆市上升。有份生產新冠肺炎疫苗的莫德納急升20.57%，BioNTech升14.19%，輝瑞升6.11%。一眾「宅經濟」股也受惠，其中Zoom升5.72%。

其他重點股方面，Tesla跌3.05%，Rivian跌2.37%，蘋果跌3.17%，FB跌2.33%，微軟跌2.44%。

另外，油價在經濟前景未明下大跌，紐約期油曾瀉逾12%，布蘭特期油也曾跌逾一成，多隻石油股跟隨下跌。投資者將資金泊入避險市場，令債息下跌，其中美國10年期國債債息跌穿1.5厘，跌逾16個基點。