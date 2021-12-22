《日經》﹕立訊建iPhone組裝廠　冀打破富士康及和碩地位

富士康及和碩多年來皆為蘋果旗下產品iPhone主要代工廠，不過據日本傳媒報道，內地廠商立訊精密擬在江蘇崑山建龐大生產基地，期望在蘋果支持下，打破富士康及和碩在iPhone組裝的地位。

《日本經濟新聞》報道，立訊精密擬在崑山建設一個面積為28.5萬平方米的生產基地，總投資額達110億元人民幣，最快可於明年開始為數以百萬計的iPhone進行組裝。

報道指出立訊計劃新園區首階段在明年年中竣工，又引述知情人士指出，公司希望透過新廠房提升iPhone組裝比重。組裝數目由今年650萬部iPhone，至明年時可以增加1,200至1,500萬部。最終廠房建設39條生產線。除新園區外立訊亦租下鄰近及改建，原來由仁寶用於組裝iPad的廠房。

報道指出建新園區除反映出立訊的雄心壯志外，亦顯示出蘋果日益對內地廠商依賴。報道又引述知情人士指出，另一間內地廠商聞泰科技亦成為蘋果供應商一員，並獲得製造Mac mini及Apple TV訂單；京東方科技亦有機會向蘋果供應新款iPhone的顯示屏。