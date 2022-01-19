騰訊明日除淨　料先跌13.4元　輪商調整條款「貼價牛」唔使驚？

騰訊（0700）去年12月23日破天荒宣派中期息，實物分派京東集團（9618）股份，每21股騰訊可獲分1股京東股份，意味持有騰訊每手100股可分約4.76股京東股份。

騰訊將於明日周四（20日）除淨，以今日京東收市價281.4元計算，估計騰訊明日開盤前須要除權減去13.4元。

開盤先跌13.4元，「貼價牛」恐怕慘死？瑞銀亞洲上市衍生產品銷售部主管卓素華指，由於是次騰訊的特別中期息分派較多，故今日（19日）收市後，各大輪商已經就有關騰訊的產品條款進行調整，包括下調行使價、收回價，以及換股比率，輪證權益不會因除淨而受到重大影響，變相「貼近牛」無須因為除淨而無故「打靶」。

她舉例指，假設騰訊的牛證收回價為500元，便除以1.030，調整至485.437元。

不過，卓素華提醒，由於市場每日有一定波動性，產品條款只是因應除淨因素而調整，輪證依然受每日市場價格波動影響，「貼價」牛熊亦有一定風險。