俄羅斯央行提議禁境內使用加密貨幣及「挖礦」

俄羅斯央行周四（20日）提議禁止在俄羅斯境內使用和挖掘加密貨幣，理由是這些活動對金融穩定、公民福祉和貨幣政策主權構成威脅。



《路透》周五（21日）報道，此舉是全球打擊加密貨幣的最新舉措，從亞洲到美國的各地政府都擔心，私人經營和高度波動的數字貨幣可能會破壞當局對金融和貨幣系統的控制。

俄羅斯多年來一直反對加密貨幣，認為它們可能被用於洗錢或資助恐怖主義。該國最終在2020年給予加密貨幣合法地位，但禁止將其作為一種支付手段。

俄羅斯央行在周四發布的報告中表示，投機性需求基本上決定了加密貨幣的快速增長，它們具有金融金字塔的特徵，並警告說市場可能出現泡沫，威脅到金融穩定和公民福祉。

該行建議阻止金融機構開展任何與加密貨幣有關的業務，並表示應建立機制來阻止買賣加密貨幣以換取法定貨幣的交易。

擬議的禁令涵蓋加密貨幣交易所。加密貨幣交易所Binance告訴路透，它致力於與監管機構合作，並希望該報告的發布將促進業者與央行就保護俄羅斯加密貨幣用户的利益進行對話。

或首次影響，加密貨幣周五（1月21日）亞市盤中下跌，比特幣跌至五個多月以來的最低水平。

這個最大的加密貨幣一度下跌7.4%至38,261美元，排名第二的以太幣跌破3,000美元。自11月達到峰值以來，數字貨幣總體價值已縮水約1萬億美元。