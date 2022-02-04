HKTVmall：小部分客戶資料被未經授權取覽　已聘網絡保安公司調查

HKTV mall母企香港科技探索（1137）公佈，，於1月26日發現其電腦系統出現不正常及可疑的活動。有位於其他亞洲地區的伺服器未經授權取覽HKTVmall的客戶資料。根據現時的調查顯示，HKTVmall之438萬登記客戶資料中，僅有小部份資料被取覽。

被未經授權取覽的資料可能包括: （1）賬戶登記人稱謂、已加密遮蔽的登入密碼、及登記及聯絡之電郵； （2）2014年12月至2018年 9月訂單的收貨人稱謂、相關送貨地址與聯絡電話；及 （3）若客戶曾連結HKTVmall賬戶至Facebook賬戶或Apple ID，則可能包括 Facebook賬戶中之生日日期、Facebook登記人稱謂、Facebook電郵或Apple ID。

公司指，已立即採取行動阻截事件，1月27日聘用兩家具行業領導地位之網絡保安公司進行調查，並進一步加強 HKTVmall 的網絡及系統之保安措施。現時沒有證據顯示客戶的資料被濫用或引致客戶的任何財務損失。

公司指，縱使沒有證據顯示有任何客戶的資料被濫用或引致客戶的任何財務損失，公司將對因該事件而在 HKTVmall 進行的任何未經授權的購買行為承擔責任。

另外，公司稱，受惠於農曆新年前效應，以及收緊新型冠狀病毒預防措施以減少聚集，HKTVmall於今年一月業務表現達至新高，其中包括訂單總商品交易額（GMV）為6.99億元，平均每日訂單總商品交易額為2,250萬元及平均每日訂單數量為47,400張，按年增長分別為 23.9%、23.6% 及 32.8%。