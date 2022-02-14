畢馬威料政府財赤370億元 籲向18至69歲市民發5000元消費券

財政司司長陳茂波將於下周三（23日），公布新一份財政預算案。由於在現財政年度內賣地收益超出預期，加上調高股票交易印花稅率，以及物業交投暢旺，預料政府財政赤字將較原來預期的1,020億元大減。會計師事務所畢馬威預料，政府全年財政赤字為370億元。

畢馬威中國指出，政府財赤大減，主要受惠土地相關收入勝預期，以及印花稅收入增加。畢馬威中國料香港特區政府截至2022年3月底財政儲備將為8,910億港元。

畢馬威中國香港區稅務服務主管合夥人譚培立表示：「儘管香港連續第三年錄得赤字，但財政狀況仍然穩健。香港財政儲備充裕，有利應對往後的挑戰，即使本港未來的財政狀況將取決於鄰近地區及全球的經濟復甦，香港經濟在疫情期間一直展現韌力。我們應發揮香港作為國際金融中心的策略性地位，吸引外商投資並加強競爭力。」

雖然新冠疫情影響持續，畢馬威中國預期香港財政儲備將維持穩健的水平，政府應善用財政儲備，援助受疫情打擊生計的市民及企業。

籲容許市民延遲交薪俸稅

畢馬威建議政府推出新一輪針對性「保就業」計劃，針對受僱於自疫情爆發以來未見復甦行業的市民，並考慮為合資格企業提供「負稅率」措施，就2021/22年度首六十萬元稅務虧損提供一次性補貼。同時，政府應考慮讓市民延遲繳交暫繳薪俸稅，並在2022/23年度寬減季度差餉，每個可徵差餉物業的季度寬減額為2,000元。

該會計師事務所同時建議政府再次派發消費券。畢馬威中國稅務合夥人梁愛麗表示：「政府需要逐步刺激經濟，並為復甦做好準備，除推出新一輪針對性『保就業』計劃外，我們建議政府向每名年介18至69歲的香港永久性居民發放新一輪5,000元的電子消費券，並指定部分金額需用於特定行業如餐飲及消閒娛樂，我們相信有關措施可讓特定受疫情影響的行業受惠之餘，亦達到刺激經濟的目的。」

長遠而言，政府應透過吸引外資投資及促進本地就業以提升香港在亞太區的競爭力。畢馬威中國建議政府可向在港設立區域總部的企業以減半利得稅稅率徵稅（即8.25%），以吸引外商到港。此外，隨著國際稅務環境持續演變，政府應完善本港稅制保持競爭力。