澳博去年經調物業LBITDA按年收窄24%至15.8億元　不派息

澳博控股（0880）公布截至去年12月底止全年業績，經調整稅﹑息﹑折舊及攤銷前虧損（LBITDA）為15.81億元，按年收窄24.3%。公司擁有人應佔虧損則按年增37%至41.44億元。不派息。

公司指出年內博彩淨收益為96.08億元，按年增加31.5%，酒店﹑餐飲﹑零售﹑租賃及其他收入為5.92億元，按年增加64.7%。

公司指出旗下澳娛綜合佔澳體整體博彩毛收益為12.3%，其中包括佔中場賭枱博彩收益為16.3%，佔貴賓博彩收益為4.9%。

公司表示位於路氹的項目上葡京綜合廈假村已於2021年7月底開業。在開業初期，度假村提供豪華酒店和套房﹑高級和休閒餐飲﹑博彩﹑康體和水療設施及活動場地。於2021年12月底，上葡京的總投資成本為382億元，截至2021年12月底產生開業開支為10.27億元。上葡京毛收益為3.7億元，包括博彩毛收益2億元，非博彩收益為1.7億元，該項目經調整物業除稅﹑息﹑折舊及攤銷前虧損為4.23億元。