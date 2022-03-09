九龍倉去年多賺56%　派第二次中期股息每股0.2元

九龍倉集團（0004）公布去年業績，若計入投資物業重估虧損及其它項目，股東應佔集團盈利增加56%至60.19億元；基礎淨盈利增加7%至36.46億元，每股基本盈利為1.97元。第二次中期股息每股0.2元，以代替派付末期股息，2021年度每股合共派付股息0.4元。

期內，按應佔份額計入合營公司及聯營公司，香港物業收入43.17億元，集團出售其荃灣有線電視大樓及 One Midtown餘下權益亦產生了5.73億元的收益；內地投資物業收入增加28%至53.66億元，營業盈利增加 37%至35.29億元。惟人民幣利息成本及內地企業所得稅和股息預扣稅大幅降低淨收益。

酒店業務方面，期內集團在中國內地、香港及菲律賓管理17間酒店，合共提供超過5,000間客房。新冠疫情令香港和菲律賓的酒店遭受的影響最為嚴重，導致某些酒店全面或部分關閉，而大多數酒店均錄得嚴重虧損。受低基數影響，分部收入增加 26%至4.97億元，營業盈利為3,900萬元，主要因為內地的尼依格羅酒店初現復甦。

物流收入方面，期內增加 17%至30.02億元，營業盈利增加55%至7.71億元，主要因為現代貨箱碼頭在內地處理的貨櫃吞吐量增加及錄得較 高的加時存倉收入。

料今年全球經濟增長減速

公司指出去年由低基數出現令人鼓舞的反彈後，由於新冠疫情、通脹、加息及供應鏈挑戰所帶來的不確定性揮之不去，今年全球增長必然減速。高傳染性的變種新冠病毒株出現，意味經濟活動會持續受到干擾。在歐洲的戰爭所產生的後果也會對全球造成重大影響。

內地市場方面，政府將可持續發展置於增長之上，並為此推出了一系列監管政策。這場去槓桿浪潮重創高負債的房地產行業，再加上中美局勢緊張等挑戰，已開始對今年的經濟產生連鎖反應。因此，增長幾乎無可避免地會在短期內放緩，對集團的內地業務構成下行風險。

公司指出本港政府公布的北部都會區和明日大嶼願景是策略性大型發展項目，為未來20年應付香港住屋和城市需求的路線圖提供龐大的發展背景。雖然不無挑戰，但公司始終專注於滿足置業人士的特別需求，符合集團的發展政策。根據一貫的政府土地政策來對本地市場作出展望， 前景合理平衡、波動減少。

與此同時，物流業將繼續應對區域競爭和地緣政治緊張局勢。