成交量先行於股價！　三個例案讓你更了解這個道理｜聶振邦

上回與大家討論股份供求與價格變化關係，今日繼續相關探討，在股票市場，「價」 是指股價；「量」則是指成交量。價與量之關係，是因果關係，量是價的先行指標。在沒有其他因素影響下，透過觀察成交量變化，可望預測未來股價走勢。論到量增與股價的關係，就是當成交量增加時，代表維持股價現有走勢的動力正在增強，現處形勢可持續一段時間。

例如中國恒大（3333）於2020年6月9至30日收市價介乎18.64至20.55元，差距10.25%，僅約一成屬低波幅。期內成交量約795萬至3,206萬股，平均值約1,670萬股，成交量維持在低水平，及至7月2日成交量約6,028萬股，除了較上述平均值高出超過2.6倍，亦較期內最高值約3,206萬股高出近九成，成交量顯著上揚，當日以全日高位22.8元，較上個交易日（6月30日） 收報20元升幅達14%，錄得「價量齊升」。之後兩個交易日（7月3及6日）成交量亦見高企，分別約1.18億和1.08億股，較7月2日約6,028萬股，分別多出約九成六和八成，相對收市價為25.8和28元，均以日內高位收市，升幅為13.16%和8.53%。

恒大股價曾在2020年7月6日收市報28元，較同月2日收市價高出23%。（資料圖片）

價量背馳 轉勢在即

三日都以高位收市，加上成交量均見高企，錄得2020年3月27日以來三日最高成交量，而於7月6日收報28元，則為2019年3月22日以來最高收市價，反映當見成交量急增時，對於大型股份可視為進場時機，上述於7月2日收報22.8元，相對兩個交易日後收報28元，累升近兩成三，為不俗的圖利效果。反之若見量減，即或見股價正在上揚，便應有所戒心；對於仍有意追入的投資者，亦只宜小注博升。皆因「價升量減」，代表股價升但成交量不配合，為價量背馳格局，提防股價突見下跌。

小米股價在2021年初時高見35.3元。（資料圖片）

價升量減 續升乏力

例如小米集團─W（1810）於2020年12月28日收報31.15元，當日成交量約3.07億股，之後雖見三連升，至12月31日收報33.2元，僅累升6.58%，而這三天的成交量相對約1.92億、1.53億和9,651萬股，成交量持續減少，根本續升動力不足。故此股價再升兩日便無以為繼，於2021年1月5日收報35.3元，五日連升13.32%，若於2020年12月29日收報32.8元才進場，回報率便萎縮至少於一成，只有7.62%。若於1月5日沒有止賺離場，兩日後已變為收報32元，由賺變蝕。

滙豐股價近年多次成功收復60元大關。（資料圖片）

暴跌之後 常見量減

事實上，量減與股價關係見於三種情況，除了上述的價升量減，還有「價跌量減」和「價平量減」，前者常見於股價暴跌後，投資者在陸續沽貨離場，股價何時見底難料。後者則代表股價在醞釀「轉角」，於股價上揚後出現，應考慮離場；於股價下跌後出現，則屬入市時機。例如滙豐控股（0005）於2020年12月4至22日股價見下行，雖見跌逾半個月，卻累跌不足一成，只有9.83% (43.75 → 39.45元)；皆因期內成交量漸見減少，於12月4日約7,810萬股已是最大值，至12月22日約2,054萬股，累減近七成四。值得留意於2020年12月10日成交量約1,329萬股，為期內最小成交量，較上述最大值減少近八成三，當日收報41.9元，若於當時進場，相對12月22日收報39.45元，賬面虧損也不足6.%。由2020年12月10日至2021年2月26日，上述的39.45元已是最低收市價，表示最大賬面虧損也少於6.%，證明在量低的狀況進場風險不大。於2021年2月16日成交量顯著增加，當日約9,009萬股，較2020年12月10日成交量約1,329萬股，多出近5.8倍。當日收報45.75元，較41.90元累升9.19%。

繼而在2021年2月25日進一步升至收報47.65元，持股約兩個半月累升13.72%。同期恒指累升13.87%（26,410 → 30,074點），可見滙控與大市同步，表面看來滙控表現不算標青，但可留意於2019年底恒指和滙控分別收報28,189點和60.85元，至2020年12月10日收市分別累跌6.31%和31.14%，大幅跑輸大市，可見從2020年12月10日至2021年2月25日滙控由早前顯著跑輸大市變為與大市同步，經已在股價表現上有很大的進步。由此可見，於價跌而成交量低迷之際進場，是具參考性的入市策略，大家不妨一試。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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