地緣政治累及港股下挫　仍有半新股表現令人眼前一亮｜聶振邦

自2月18日起恒指走勢轉跌，截至2月25日短短六個交易日，經已累跌超過2,000點 （24792點 → 22767點），錄得自2020年3月25日以來第二低收市位，較最低的22744點 （見於2021年12月20日）相距不足25點，無異於接近兩年低水平。俄烏戰事為上述跌勢主因，股指已見顯著下挫，普遍個股表現亦可想而知，不過當時也並非所有股份表現均見欠佳，早於2021年12月13日分析的百心安─B（2185），卻帶來驚喜表現。

全降解支架（BRS）療程為百心安兩種療法之一。（網上擷圖）

行業前景佳之證明

當時正是招股期間（2021年12月13日至12月16日中午），昔日分析時留意到這是中國的創新介入式心血管裝置公司，目前專注於以下兩種療法：全降解支架（BRS）療程，以解決患者在治療冠狀或外周動脈疾病方面的未滿足醫療需求；及腎神經阻斷（RDN）療程，以解決患者在治療未控高血壓及頑固性高血壓方面的未滿足醫療需求。集團核心產品Bioheart是一種自主開發可隨時間被人體完全吸收的臨時支架。持有11項有關Bioheart的註冊專利（包括三項發明專利及八項實用新型專利），其中10項於中國註冊，一項於歐洲註冊。

街貨偏少利好股價

由於股份名稱有「B」字，表示屬生物科技範疇，亦意味著暫時沒有盈利基礎，但考慮到行業稀缺性，適合短線操作，以及具中長線投資價值。招股價介乎21.25至24.79元，相對發行約2.44億股（內資股 + H股），上市時市值為51.86億至60.47億元，超過50億元反映市值規模不算小。另可留意招股規模約2,394萬股H股，較常見的2.5億股顯著為少；而今次沒有基石投資者，招股規模街貨量約2,394萬股H股，街貨量少於1億股反映上市後街貨量偏少，視為上市後股價上揚的有利條件。

地緣政治因素導致港股下挫。（資料圖片）

大戶投資成本分析

截至招股首日下午3點，孖展認購金額約732萬元，相對公開發售認購額約5,935萬元，計出孖展認購率為0.12倍（連同現金認購預算為0.88倍） ，可見暫時認購反應冷淡，預期以招股價中位數23.02元上市機會大。再者，此股多達21名上市前投資者，於上市後合共持有約8,232萬股，佔發行股數33.75%。其中13名投資者持有約5,215萬股，佔全數21名投資者持有約8,232萬股之63.35%，涉資約7.91億元，平均成本價為15.1647元，相對招股價介乎21.26至24.79元，折讓28.67%至38.83%，低於五成證明招股價定位偏低。當時預算若要穩中一手，預算認購10至15手股份方可成事。

結果認購10至15手股份獲發介乎2,500至4,000股，而上市價21.25元則是招股價下限。上市首日（2021年12月23日） 一度低見18.32元，較上市價低13.79%，少於兩成毋須考慮止蝕離場。雖然如此，持股者也要「捱價」守候至上市第三日交易日（12月28日），才擺脫虧損狀態，但事後反映守候值得。截至2022年1月6日高見39.05元，持股不足兩周較上市價高近八成四。股價仍未見頂，於3月8日高見43元，較上市價高逾一倍。以獲發介乎2,500至4,000股計算，賬面賺54,375至87,000元，遇上跌市仍能賺得如此利潤，帶來驚喜表現，證明只要選上大戶的街貨集中度高，以及買入價遠低於合理值的股份，市差一樣能倍賺。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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