京東CEO徐雷：盡最大努力支援上海　稱有些事非公司可以解決

上海新冠肺炎（COVID-19）疫情形勢嚴峻，疫情防控正處在關鍵時期。目前，除中國多地派出醫護隊伍馳援上海外，包括阿里（9988）、京東（9618）、拼多多、美團（3690）在內的多家網路平台也紛紛上陣助力，馳援上海抗疫。

《綜合媒體》報道，近日新出任京東CEO的徐雷，連續發布多條朋友圈表示，將開足馬力盡最大努力支援上海。

京東CEO徐雷發文助力上海抗疫。（微博@中新經緯）

據《中新經緯》報道，徐雷近日就助力上海抗疫保供連發兩多條友圈。徐雷表示，京東已經整裝待發，將會開足馬力盡最大努力支援上海。

4月8日，徐雷發文稱，京東已整裝待發，將會開足馬力盡最大努力支援上海。京東在抗疫救援方面，從來不惜力，從來不算賬，也願意用自己最擅長的供應鏈能力高效支援任何需要的城市。而且，貨物不是問題、運力不是問題，如何能夠保障貨物從庫房發出，通過分撥、中轉到達城市的各個配送站、到社區，這裏面京東可以保證自身的高效運作，但特殊情況下，有些事情不是京東可以自己解決的。對此，京東也很着急，甚至上海市的一線配送小哥都自發支援社區的工作，庫房員工為了避免疫情傳播吃住在庫房打地鋪。但現在好了，京東終於可以使勁了，京東人早就憋着一口氣了，這兩天隨着各個環節通順，京東已經整裝待發，將會開足馬力盡最大努力支援上海。

徐雷做出上述表態之際，有網友發文京東上海送達時間被延期。網友表示，其4月2日下單的保供商品，4月9日突然被短信通知，購買物品將延遲14天配送。此類被延遲的的用户不在少數，有的網友甚至被延遲配送了3次，到現在自己在京東買的食材也沒有發貨。

微博平台上，在「京東上海送達時間被延期」及「京東」話題下，有不少網友反映稱，京東訂單送達時間一直延遲，甚至有網友表示以後不會再使用京東平台。