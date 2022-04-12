美銀：全球釋放石油儲備將發揮作用　今年夏季油價難破120美元

美國銀行（Bank of America）周一下調了對2022年年中油價的預期。該行表示，美國聯合其他國家向全球市場投放的數億桶石油將有助於限制今夏的油價。



《財聯社》4月12日報道，由於俄烏衝突爆發後，美國汽油價格飆升，加劇了本已居高不下的通脹，拜登（Joe Biden）政府上月底宣佈了歷史上規模最大的釋放油儲計劃，相當於連續六個月內每天釋放100萬桶石油。國際能源署（IEA）成員國集體同意從其緊急儲備中總計1.2億桶石油，其中包括美國的6,000萬桶。

美銀表示，這輪石油釋放應該會降低布倫特原油價格到年中飆升至每桶150美元的風險。該行將其對夏季油價的峰值預期下調至每桶120美元。該行維持了對布倫特原油2022年至2023年均價為每桶102美元的預期。

美國銀行全球研究（Bank of America global Research）大宗商品全球主管Francisco Blanch在一份研究報告中表示，各國政府釋放戰略油儲和海外疫情封鎖，改變了其3月初發布的油價預測軌跡，並壓低了油價。

布油失守百元大關

由於疫情打壓了全球最大石油進口國中國的需求前景，布倫特原油和西德克薩斯中質原油（WTI）周一雙雙大跌4%。布倫特原油價格跌破每桶99美元，而WTI原油期貨跌破每桶95美元。

3月初，布倫特原油價格一度突破每桶139美元，因人們擔心來自主要石油生產國俄羅斯的供應減少。俄烏衝突後，西方國家紛紛對俄羅斯實施制裁，美國率先禁止從俄羅斯進口原油。

美銀表示，隨着油價走高，石油需求可能會在2022年第一季度暫時暫時受到抑制。但各國政府紛紛削減能源稅、提供補貼並釋放戰略油儲，表明任何價格驅動的需求低迷都可能是短暫的。

長期來說，由於各國仍需補充石油儲備，最終會抵消釋油的益處。在2023年底和2024年，經合組織（OECD）成員國政府可能會成為額外石油需求的來源。

釋放油儲治標不治本

高盛上月底表示，戰略石油儲備的潛在釋放有助於原油市場在今年達到供求平衡。但長遠來看，無助於解決多年形成的結構性供應短缺問題。

高盛指出，2022年油價走低會支持需求，並減緩頁岩增產速度，到了2023年油市又會陷入短缺。此外，美國可能需要回補戰備儲油，會造成巨大的需求壓力，將推漲油價。

該行將2022年下半年的布倫特原油價格預測從135美元下調至125美元/桶，但同時將2023年布倫特原油價格預測從110美元上調至115美元/桶。

瑞銀近日也發表了類似的觀點，表示在全球需求復甦之際，釋放戰略石油儲備並不能解決多年投資不足導致的石油市場結構性失衡。

該行將第二季度的油價預測下調了10美元/桶，將第四季度和明年第一季度的油價預測上調了10美元/桶。