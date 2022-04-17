日本新世代與上一代個性大不同　品味愈趨獨特兼個人化｜陳仕娜

觀人於微，並將不同特色的族群標籤得最為細緻及最多種類者，非日本人莫屬。除了膾炙人口的草食男、電車男、乾物女、敗犬及宅女，還有乙男、蟻女、歷女、蛇顔男、導航姬、達觀世代⋯⋯多不勝數！

最近看完日劇《不能相愛的兩個人》，才知道在異性戀與同性戀之外，還存在「無浪漫傾向的無性戀者」。劇情圍繞岸井雪乃與高橋一生飾演的一對「無性愛感情」男女，同居於一個屋簷下，過著如家人關係的純情生活。父母、妹妹、同事對此無法理解，但二人沒有乞求旁人的接受，亦沒有曲意屈服於這些異樣的眼光與批判下，堅持活出真我，「做自己喜歡的事」，執信於「只有我有資格評斷自己的人生，決定屬於自己的幸福」。

不單止無性戀者，近年愈來愈多族群被仔細地勾勒出來，例如蠶繭族、尼特族、繭居族、飛特族，還有達觀世代等，部分重壘的特質包括：自我、欠缺擔當、害怕壓力、抗拒長大、不婚、不要車、不求房、無欲無求、軟爛躺平，投資消費亦傾向保守穩陣。這些族群多是年輕獨立，很有自己的想法，傳統的廣告形式很難打動他們。

細緻化的小眾如雨後春筍，正是由網絡孕育催生而來，因人而異的訂做、訂購、收發服務，將每個人都獨立地迎合與服侍，以致消費者變得越來越特立獨行，行銷人必須花大量心思與受眾溝通，了解分析他們的喜惡和習慣。

日本年輕一代擁有相當多的個人想法，想與他們溝通，需要花更多時間及心思去了解對方。（資料圖片）

坦誠溝通方可打開受眾心扉

日本年輕人對政治冷感，投票率長期低迷，要吸引他們幾秒鐘的注意力絕非易事，神奈川縣政府為此不惜工本，將選舉資訊以白底藍字列印在捲筒廁紙上面，再免費派給咖啡廳、酒廊、夜店、彈珠舖、卡拉OK，讓爭分奪秒尋樂的後生仔女如廁時稍微閱讀一下。這套奇招卻無候選人肯試，畢竟拿自己頭像來擦別人的屁股，心理關口確實難過。

千禧世代、MZ世代、Z世代不抽煙、不愛酒，也不好公事聚餐應酬，準時收工，拒絕無償加班；他們視網友為朋友，又樂意陪阿媽行街，皆因「買嘢食嘢有人埋單」；願意為體驗1天的上等生活，364日省吃儉用捱麵包。當年靑的同事向你say no，很可能不是討厭你，而是閣下的要求違背了他們的原則，才會向你遞出檸檬。千萬不要因此氣餒，只要勇於坦誠溝通，以同理心化解問題，無論那一個族群或世代，百煉鋼相信亦能化作繞指柔。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜｜耀才證券企業傳訊總監

簡介：由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。