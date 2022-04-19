內媒﹕iPhone 14功能將升級　入場費為799美元　Pro版採用A16晶片

據內地媒體《techweb》報道，蘋果在今年內有機會推出iPhone 14系列在功能及外型上，將迎來大升級，而價格亦會上調。

報道引述消息指，由於新一系列iPhone 14在外型﹑拍照及快充等多方面升級，預料iPhone 14售價由799美元起，其中iPhone 14 Max售價為899美元，iPhone 14 Pro及Pro Max售價分別為1,099及1,199美元。iPhone 13系列售價則介乎699美元至1,099美元。

據悉iPhone 14系列或延續iPhone 13的設計，繼續採用直角框邊，屏幕則有望首次採用三星或LG提供的打孔屏，搭載120Hz高刷屏及6GB內存，並支持新一代的LTPO技術。至於Pro版將使用A16晶片，而標準版iPhone 14則採用A15晶片。iPhone 14 Pro的主攝鏡頭有望升級至4,800萬像，為8k影片舖墊。