Netflix逾10年來首現付費客戶流失　累股價瀉36%

美國串流視頻服務營運商Netflix因上季出現逾10年首次用戶流失，觸發股價大瀉36%，最新報223.19美元。

公司指出上季付費用戶減少20萬戶，遠遜於市場預期在季內可新增250萬名用戶，而去年同期增加398萬戶。公司又指出季內因暫停在俄羅斯的服務，及關閉所有在當地用戶，導致流失70萬名用戶，若撇除此因在季內新增50萬名用戶。

公司又預期用戶流失情況將持續，預料本季將會減少200萬名用戶。

同時公司將付費用戶增長停滯，與串流視頻媒體服務受到來自傳統媒體的競爭，以及用戶將賬戶共享的影響。

擬推出包含廣告串流平台

公司行政總裁黑斯廷斯（Reed Hastings）表示，考慮推出有廣告的串流平台服務。

一向反對播放廣告的黑斯廷斯在記者會上表示，推出置入廣告的低價方案「非常合理」，公司對串流服務加入廣告「相當開放」。

他稱：「關注 Netflix 的人都知道，我一直反對廣告的複雜性，喜歡簡單的訂閱，但我更喜歡讓消費者有選擇，讓希望價格低一點、對廣告容忍度較高的消費者獲得他們想要的東西是很有意義的。」