銀河聯昌引合景孔健岷﹕擬提高鴨脷洲項目LTV　以額外融資50億元

銀河聯昌引述合景泰富（1813）主席孔健岷指出，正為香港項目進行額外融資，並將如期償還9月份到期的9億美元，又表示公司今年恢復派息。

孔健岷指出鴨脷洲項目的貸款對價值比率（LTV）低於30%，有意提升其LTV至約60%水平，以獲取40至50億元額外融資，同時該項目已獲預售審批可隨時賣樓。位於啟德項目尚有35億元庫存可售，並已加緊推售。

合景泰富又將出售部份的投資物業以改善流動性。基於市場氣氛疲弱，孔健岷預期公司今年銷售額將按年下跌10至15%，可是公司項目多位於大灣區內一﹑二線城市，預料可以跑贏同業。

今年公司銷售目標為900至950億元人民幣，可售貨值為1,600億元人民幣，即去化率介乎55至60%已可完成目標。可售貨值中，70%位於大灣區及95%在較高級城市，此外亦有近150億元人民幣舊改可售資源。他又預期在8月銷售將全面復蘇。