Davos創立半世紀　東西方撕裂衝突 價值基石大逆轉 | 林子傑

什麼是達沃斯世界經濟論壇 (World Economic Forum in Davos)？

施瓦布教授 (Prof. Schwab) 於1971年創立了該論壇，以促進全球共同繁榮與世界和平。五十年來，Davos促進了世界歷史上無數的重大事件，從柏林牆倒塌、第一次舉辦南北韓部長級會議、發起半數發達國家和半數新興國家的 G20——以取代以往只有發達國家的G8集團——成為協調全球經濟政策的主要論壇。近年，Davos更成為解決全球氣候變化和不平等的重要平台。

2022年的Davos世界經濟論壇

今年論壇的主題是「轉折點的歷史：政府政策和商業戰略」(“History at a Turning Point: Government Policies and Business Strategies.”)。在其50年的歷史中，Davos世界經濟論壇首次在去全球化(De-globalization)的環境中進行。

Davos 今年一改以往的態度，向俄羅斯普京政權實施制裁。（AP）

俄羅斯和烏克蘭的衝突

Davos世界經濟論壇以往一直扮演著世界調解人的角色。比如，在1988年，希臘和土耳其簽署了改善兩國長期敵對關係的達沃斯宣言 (Davos Declaration)，標誌著一個新時代的開始。

儘管如此，Davos 今年一改以往的態度，向俄羅斯普京政權實施制裁，不僅制裁俄羅斯政府的官員，更禁止所有俄羅斯的國民參加此論壇。今年論壇主題都主要從西方國家的角度出發，包括索羅斯的演說主張中俄對自由世界的威脅論、烏克蘭總統澤連斯基批評西方不團結對外的演講和歐盟領導人對俄羅斯實施石油禁運的各種討論。此外，在西方的孤立主義外交政策背景下，中國在Davos論壇中處於弱勢。

新冠疫情導致貧富差距擴大。圖今年3月津巴布韋首都哈拉雷一名護士準備為學生接種新冠疫苗。（AP）

新冠疫情擴大貧富差距

根據樂施會 (Oxfam) 今天1月發布的一份報告，全世界億萬富翁的財富在疫情期間增加了5萬億美元，而世界上最富有的10個人在短短20個月內總財富更增加了一倍以上。

多國政府在疫情期間做出的政策選擇，未能令一般市民免受飆升的通貨膨脹、能源和燃料價格，以及高昂且仍在上漲的食品價格的負面影響。與此同時，全球（特別是新興市場）還有數千萬人隨著世界經濟衰退正陷入極度貧困。

這反映出，在過去兩年全球緊急情況下，少數最富有的人仍然從危機中大大受益，加劇了貧富不均。

結論

世界經濟論壇曾經所擁護的許多價值觀——包括全球化、自由市場資本主義和民主制度正在發生逆轉，並進一步推動了去全球化。

隨著疫情和烏克蘭戰爭在全球各國間造成撕裂，世界越來越少地方可以讓有心人協力合作以解決最緊迫的問題。Davos 論壇本應繼續發揮它過往將世界團結在一起的關鍵作用，但在多方的利益衝突、俄羅斯被禁止參加和中國被孤立下，今年的Davos已然不同以往。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

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