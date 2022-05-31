外遊者注意　保聯﹕旅遊保險一般不保障新冠病毒引致任何損失

日本將於下月起向港人開關，屆時前往當地旅遊便無須接受隔離。聽到後，前往當地的意欲是否大增？不過要注意的是，原來市民購入的旅遊保險，一般是不會保障新冠肺炎病毒引致的損失。保聯向會員公司，收集了旅遊保險中有關新冠狀病毒病的保障的最新資料，並提醒外遊人士在購買旅遊保險時，應注意多個事項。

保聯指出，注意事項包括旅遊保險一般不會保障新冠狀病毒病引致任何損失。然而，部分保險公司選擇為已符合香港或目的地政府規定的疫苗接種要求之旅客，提供相關的伸延保障。因此受保人必須確保自己符合相關政府/當局的疫苗接種規定。

其次，一般來說，受保人因限制入境（如被拒入境、未能取得簽證或未能符合疫苗接種規定）而取消行程/熔斷機制下需要滯留海外，並非旅遊保險的指定受保風險，故不在保障範圍之內。受保人應向旅遊營運商或服務供應商申請退還相關的預付旅遊費用，如航空公司、酒店或旅行社等。

另外，倘受保人於旅遊期間因個別情況需要延長保障期，應於保單原有保障期完結前向保險公司申請，保險公司將會考慮收取額外保費以延長其保障期。而由於不同保險公司的保單條款有異，確實保障範圍需要以保單條款為準，如有疑問， 請向保險公司/保險中介人查詢。