油價暴瀉債息倒掛　美衰退風險升溫　慎防企業估值壓縮潮｜林子傑

面對 40 多年來最高通脹，美聯儲在 6 月份將聯邦基金利率目標區間上調了 75 個基點，分析員預期 7 月份將進一步上調 50 或 75 個基點，使本次加息總量為2.00-2.25 個百分點——這樣的預測在幾個月前幾乎是不可想像的。但與此同時，過去一周10年美國國債收益率、油價和小麥價格都在加息和通脹預期下暴跌。市場到底怎麼了？

美國國債收益率

最近，投資者對經濟衰退的可能性感到更加憂慮。雖然美國經濟和企業數據正逐漸減弱，美聯儲主席鮑威爾表示，美國聯儲局將堅定不移地與通脹戰鬥。由於投資者擔心美聯儲為抑壓飆升的通脹而在未來大幅加息，將使美國經濟陷入衰退，因此美國國債收益率已從 10 多年來的最高水準下降。10 年期國債收益率最近兩周內從 3.498% 快速下跌至2.780%。

與此同時，美國國債兩年和十年期收益率曲線再次倒掛(inverted yield curve), 兩年和五年期也自 2020 年 2 月以來首次倒掛，反映出現時投資者最大的憂慮是美國經濟衰退，而非長期高通脹。

能源價格

上週原油價格在最近兩個月首次跌破每桶 100 美元，反映出投資者對美國經濟衰退而抑壓石油需求的擔憂日益加劇。

在美國及其歐洲盟友制裁俄羅斯能源出口後，石油和天然氣價格大幅度飆升。一個月前，投資者還認為能源價格在短期內幾乎無法降溫。摩根大通甚至警告說，如果俄羅斯開始削減原油產量以報復制裁，在最壞的情況下油價可能達到每桶 380 美元。

但在六月中旬，市場對經濟衰退的擔憂而導致油價大幅走低。布倫特原油(BRENT)在 6 月 8 日為每桶 123.58 美元，而美國原油( WTI) 為 122.11 美元，高油價促使美聯儲在六月份提高0.75個百分點以應對通脹壓力。投資者開始擔心聯儲局的激進舉措，可能導致美國經濟的硬著陸。

六月中旬，市場對經濟衰退的擔憂而導致油價大幅走低。（AP）

以史鑒今，上一次天然氣創下歷史新高是在08年金融海嘯期間，當時全國平均水準在 2008 年 7 月達到每加侖 4.11 美元。但到那年年底，由於需求暴跌，價格下跌了 60%至每加侖 1.62 美元。

上週，花旗銀行的一份報告顯示，如果世界陷入衰退，油價可能會在今年年底前跌至每桶 65 美元，到明年年底更進一步跌至 45 美元。花旗的分析員認為，油價在所有經濟衰退中，都會下跌至邊際成本。

小麥價格

小麥價格在 6 月中旬高於每公噸 1,000 美元，上週小麥價格下跌至每公噸 785 美元。據《華爾街日報》報導，俄羅斯儘管受到貿易制裁，最近的數據顯示，俄羅斯仍繼續以折扣出口大量糧食到不同的國家，對歐洲的出口量已回復到接近烏克蘭戰爭前的水準。

進入 2022 年下半年，美國經濟陷入衰退的機會越來越大，投資者不再相信美聯儲能在不引發衰退的情況下，採取正確的措施來應對通脹。 對於 2022 年第二季度的企業報告，分析師暫時只是對企業利潤進行了一些輕微的下調。 下週，大型銀行的業績將讓投資者清楚瞭解美聯儲從三月份開始的收緊政策，對企業盈利和經濟的影響，要是影響太大的話，可能導致下一輪的企業估值壓縮 (valuation multiple compression) 並導致股市進一步下跌。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

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