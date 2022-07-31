與知薇交換日記　金融界才女安住香江　築浪漫作家夢｜刁佬

在入正題前，先多謝廣大讀者支持，皆因《刁佬正傳II》於書局發售後，刁佬微服出巡看看銷情如何，驚現在當眼位置，甚是欣慰。

好耐之前，本欄有篇文章談及大老闆如何活用女朋友做出奇蛋，擔任獨立第三方完成交易，語音剛落,賭廳大亨洗米華的紅顏知己Mandy Lieu拿出西半山豪宅珒然拯救愛郎。友欄知薇寫了一篇文章《洗米華案啓示錄大佬的女人vs女老大命運代價各不同》，引述刁佬見解，文章爆紅，刁佬受寵若驚，亦有興趣相約才女見面談天。當下很快得到回覆應邀出席，不過在疫情反覆下很多約會都總是不了了之。

編輯大人早前路過刁佬辦公室，提起這件往事，在總編大人穿針引線下，這場約會又再打得火熱，很有當年會網友的感覺。由於當日編輯大人未能出席，作為媒人的他十分盡責，生怕我們有冷場。刁佬戰戰兢兢到了餐廳門外，旋即被認出。

很多朋友都看過知薇的文章，但對她本人可能了解甚少，可能最多只知道她的自我介紹為「資深金融圈內人見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。」見慣京城春秋，又經歷英倫風雨，最後安住香港，大概能感受到知薇是一位到過英國的港漂？當日一見甚有仙氣，白白淨淨又高瘦，忽然令人想起《臥虎藏龍》圍著白色徽派建築的宏村，周潤發以輕功蜻蜓點水飛過湖中的一幕。

到過英國的港漂一般都是學霸，像刁佬這類中學轉過很多次校的壞份子很少有機會與學霸溝通，這次這麼近都令刁佬口窒窒。仙女只需晨光甘露便可養活，知薇吃得亦很少，坐在窗邊喝一碗湯及少許齋腸粉就能自行光合作用。刁佬很好奇知薇這位英倫港漂，為何對香港情有獨鍾？原來英國求學後，發現國外的月亮並不更圓，香港的制度和活力很觸動她，小時候想在沿海城市居住也是原因之一。

國際大都會通常都有高流動性的人口，國際級的人才雖然有國籍，但不以國界自居，目光遠大想法無國界。知薇現時是國際級企業的收購合併重臣，刁佬當然很好奇未來又會否繼續留在香港發展？十分興幸知薇說香港仍然對國內人才具吸引力，而且很多人還想在香港置業，這樣香港樓市看來十分穏健，還有國內港漂精英接力。

大家都是專欄作家，總有一些時刻如《閃靈》男主角般為寫稿而抓狂，都很想知道行家們是如何尋找創作靈感，靈感都不外乎是生活點滴，及有一個勇猛追稿的編輯。說起寫專欄的念頭，發現就算是金錢至上的金融人，做得專欄作家，大家心中都曾有一個浪漫的作家夢。

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